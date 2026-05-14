Mihai Mărgineanu s-a amuzat și speriat totodată citind reacțiile pe care le-a primit când s-a plâns că a rămas cu o sumă infimă dintr-un concert, după ce și-a plătit toate taxele și colaboratorii. Unii i-au transmis că așa-i trebuie dacă a făcut campanie pentru Nicușor Dan la prezidențiale. Mărgineanu a replicat că nu i-a făcut niciodată campanie, că situația taxelor în domeniul său e problematică de peste 20 de ani și că nu va vota niciodată cu AUR, cum n-a votat nici cu PSD.

Mihai Mărgineanu, reacție la acuzațiile primite

„Ma amuza si ma sperie in acelasi timp faptul ca dupa ce am prezentat ceea ce se intampla daca vrei sa muncesti cinstit si sa nu ciordesti ca sa te doara capul in somn, toti batranii mei prieteni sau nu, ma suna si-mi zic aceiasi placa : „-Ti-am zis eu ca Nicusor e un bulangiu si ca nu merita sa ne reprezinte ?! Bolojan al tau a facut asta ! ” .

Altii imi zic ca merit sa platesc taxe ca am facut „campanie” pentru Nicusor Dan ca Presedinte.

Si unora si altora le-am facut deja profilul si este acelasi patern!

In primul rand : n-am facut campanie pentru Nicusor Dan niciodata pentru ca n-am facut.

In al doilea rand: situatia taxelor pe spectacole si situatia platilor redeventelor din drepturi de autor e urata si de neinteles de mai bine de 20 de ani. Adica, de oe vremea celor pe care i-ati votat tot dumneavoatra.

In al treilea rand ( si foarte important!) : cum n-am votat vreodata PSD asa nu o sa votez nici AUR . Deci, n-o sa va zic cu cine votez eu, si nici n-o sa stiti vreodata; eu va zic cu cine N-O sa votez niciodata atata timp cat atitudinea membrilor si a simpatizantilor este motivul pentru care eu imi petrec cat mai mult timp departe de tara mea.

Situatia nu este rea de cand a venit Nicusor ( caruia, intre noi fie vorba ii multumesc ca ne-a scapat de d-na Lasconi si de dl. Simion – momentan. Dar nu pot sa nu vad cat dezastru naste in jur lui) , situatia este coclita demult.

Si asta poate fi un moment bun sa curatam mucegaiul si cangrena si sa incepem sa facem lucruri normale la cap.

Dar cu cine?

Asta e intrebarea pe care si-ar pune-o si Caragiale daca ar mai fi printre noi ( Caragiale a murit. Nu e nevoie sa-l injurati ca nu mai aude)”, a scris artistul,

Cu câți bani a mai rămas Mihai Mărgineanu dintr-un concert, după plata taxelor

Mihai Mărgineanu primise mai multe reproșuri după ce că dintr-un concert a mai rămas, după plata taxelor și a colaboratorilor, cu doar 1.344 de lei din cele 48.885 de lei câte obținuse din vânzarea de bilete.

„Astfel raman cu 1344 lei in contul personal . Banii astia ii adaug la Declaratia 200 din martie prin care voi fi obligat sa platesc Sanatatea cam 9000 de lei pe an, desi sunt si salariat la firma mea si platesc BASS in fiecare luna. De azi incolo o sa ma gandesc sa-mi fac firma in alta tara!”, mai scrisese Mărgineanu.