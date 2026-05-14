Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat că înțelege „lupta politică”, dar consideră că este „impropriu să vorbim despre dezastru economic” după datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS) despre inflație și scăderea economică. Dăianu a punctat că alternativa la măsurile de austeritate luate anul trecut pentru reducerea deficitului bugetar ar fi fost tăierea veniturilor populației, așa cum s-a întâmplat în timpul crizei din 2008 – 2009.
„Cei care fac această caracterizare economiei românești nu înțeleg că de fapt avem de-a face cu prețul ajustării fiscal-bugetare. Deci nu poți să menții nivelul de trai al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1% din PIB, deci, este prețul pe care trebuie să-l plătim. Nu dorim să-l plătim, dar trebuie să-l plătim pentru a diminua deficitul bugetar”, a declarat Daniel Dăianu, pentru Digi24.
Președintele Consiliului Fiscal a precizat apoi că alternativa la măsurile fiscale de anul trecut ar fi fost tăierea veniturilor populației: „Ar ar fi existat o alternativă. Să fie tăiate veniturile oamenilor, așa cum s-a întâmplat într-un episod precedent de corecție fiscal-bugetară, când au fost tăiate venituri nominale ale oameni în mod drastic și într-adevăr s-a realizat o corecție importantă. Atunci s-a ajuns la un deficit bugetar mic, în jur de 1%, și deficitul de cont curent a fost foarte mic. În 2013-2014 corecția a fost masivă, masivă, dar s-a realizat printr-un procedeu rar întâlnit în lume. Și eu nu știu dacă mai era posibil din punct de vedere politic să se recurgă la un asemenea procedeu”.