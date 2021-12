Doi români, prinși după ce au furat 103 monede medievale. De unde ar fi fost sustrase și ce valoare au

Doi români din Iași, soț și soție, au crezut că au dat o mare lovitură. Au furat o comoară cu 103 monede medievale, dar au fost prinși de polițiști, în timp ce încercau să le vândă.

Monedele au fost recuperate de polițiștii specializați în protejarea patrimoniului cultural, în cadrul unui dosar penal de furt calificat, potrivit IGPR.

„La data de 14 decembrie poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi, au desfăşurat o acţiune pe linia protejării patrimoniului cultural naţional, în cadrul căreia au fost depistate în flagrant delict două persoane, în timp ce ar fi tranzacţionat 103 monede medievale.

De asemenea, în cadrul dosarului penal, întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi tăinuire, poliţiştii au efectuat 5 percheziţii domiciliare, în oraşul Podu Iloaiei şi judeţul Suceava. În urma acţiunii, au fost ridicate cele 103 monede medievale, 21.000 de lei şi 1.750 de euro, precum şi telefoane mobile”, se precizează într-un comunicat de presă.

De unde ar fi fost furate monedele

Monedele ar fi fost sustrase la începutul lunii noiembrie, dintr-un sit arheologic, din Iași, potrivit polițiștilor.

„În baza probatoriului administrat în cauză, un tânăr şi o tânără au fost reţinuţi de poliţişti, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi. Totodată, în cadrul dosarului penal sunt cercetate alte două persoane, încarcerate în penitenciar. Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale, Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava”, mai precizează polițiștii.

Arheologul care s-a ocupat de lucrările de la situl Curtea Domnească din Iași nu crede în ipoteza polițiștilor.

„Este de necrezut, este fantastic! Nu ştiu ce să cred! În primul rând, nu ne-a spus nimeni nimic de la Poliţie. În al doilea rând, noi am stat mereu pe şantier atunci când au fost aduşi puşcăriaşi să lucreze. Noi am stat mereu pe şantier şi, în plus, gardienii care îi păzeau i-au controlat de fiecare dată. Este de necrezut.

Eu înclin să cred faptul că au avut monedele din altă parte şi au spus că le au de la noi, pentru a se disimula. Nu îmi vine a crede, vă spun încă o dată”, a declarat un arheolog de la Curtea Domnească, pentru Ziarul de Iași.

Monedele ar fi din secolele XVII – XVIII. Aproximativ 50 de euro ar fi valoarea unei singure monede, a estimat profesorul Vasile Cotiugă, care a mai precizat că este nevoie de investigații suplimentare.