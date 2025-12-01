B1 Inregistrari!
Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!

Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!

Adrian A
01 dec. 2025, 13:40
Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!

Este doliu în lumea televiziunii. Fostul șef al știrilor B1 TV, Mihai Stegerean, a încetat, astăzi din viață.

Mihai Stegerean a murit

Fostul șef al știrilor B1 TV, Mihai Stegerean a încetat din viață în această dimineață. Internat de câteva zile, Mihai a pierdut lupta cu o boală cruntă acre îl măcina de câțiva ani. Vestea a căzut ca un trăznet peste toți cei care l-au cunoscut, prieteni și foști colegi.

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice.
Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină.”

Cariera lui Stege: Viața mea e despre plecări

Stege, așa cum îi spuneau apropiații, are o poveste de viață legată de tot ceea ce înseamnă televiziune.

Mihai a intrat în presă în 1995, când a început ca reporter la Pro TV. Apoi, rând pe rând, a fost producătorul Observatorului de 19.00 de la Antena 1, șeful știrilor la Digi, producător general al B1 TV, apoi consultant la ştirile Kanal D.

S-a întors în B1 TV, la finalul anului 2015, ocupând funcția de redactor-șef.

A părăsit postul de televiziune în 2022, pentru a se ocupa de o afacere de familie.

Dar a lăsat în urmă mii de povești, din care mulți am avut de învățat. Mulți dintre colegi i-au devenit prieteni, iar la un moment dat redacția B1 TV se tranformase într-o familie. Peste tot pe unde a fost, a lăsat un pic din sufletul lui.

Dar a avut o viață despre plecări, după cum spunea chiar el în ultimul său interviu.

Drum lin, Stege! Dumnezeu să te odihnească!!!

