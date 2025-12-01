Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!

Este doliu în lumea televiziunii. Fostul șef al știrilor B1 TV, Mihai Stegerean, a încetat, astăzi din viață.
Fostul șef al știrilor B1 TV, Mihai Stegerean a încetat din viață în această dimineață. Internat de câteva zile, Mihai a pierdut lupta cu o boală cruntă acre îl măcina de câțiva ani. Vestea a căzut ca un trăznet peste toți cei care l-au cunoscut, prieteni și foști colegi.
Stege, așa cum îi spuneau apropiații, are o poveste de viață legată de tot ceea ce înseamnă televiziune.
Mihai a intrat în presă în 1995, când a început ca reporter la Pro TV. Apoi, rând pe rând, a fost producătorul Observatorului de 19.00 de la Antena 1, șeful știrilor la Digi, producător general al B1 TV, apoi consultant la ştirile Kanal D.
S-a întors în B1 TV, la finalul anului 2015, ocupând funcția de redactor-șef.
A părăsit postul de televiziune în 2022, pentru a se ocupa de o afacere de familie.
Dar a lăsat în urmă mii de povești, din care mulți am avut de învățat. Mulți dintre colegi i-au devenit prieteni, iar la un moment dat redacția B1 TV se tranformase într-o familie. Peste tot pe unde a fost, a lăsat un pic din sufletul lui.
Dar a avut o viață despre plecări, după cum spunea chiar el în ultimul său interviu.
Drum lin, Stege! Dumnezeu să te odihnească!!!