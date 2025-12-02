A murit unul dintre liderii de bază ai (PSD) din Valea Jiului. Acesta , în propria locuință, iar medicii urmează să stabilească care a fost cauza decesului.

A murit un politician important din PSD

Viceprimarul oraşului Uricani, din Valea Jiului, Corneliu Braia, a fost găsit mort, marți, în locuinţa familiei. Momentan nu se știe de ce a murit, medicii urmând să stabilească ce s-a petrecut. Informația a fost confirmată de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Acesta a făcut o postare pe Facebook în care a deplâns a colegului de partid.

„Am aflat cu profundă durere de dispariţia fulgerătoare a colegului nostru, Corneliu Braia, viceprimarul oraşului Uricani. Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristeţe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut şi au lucrat alături de el. Corneliu Braia a fost un om devotat comunităţii, un coleg respectat şi un adevărat sprijin pentru mulţi dintre noi”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Președintele a subliniat că amintirea viceprimarului Corneliu Braia va rămâne veșnică în memoria oamenilor datorită faptelor sale.

„Îi vom păstra vie amintirea şi vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni”, a mai scris Laurențiu Nistor.

Corneliu Braia, un politician important

În vârstă de 64 de ani, Corneliu Braia era lider al PSD Uricani. El se afla la cel de-al şaselea mandat consecutiv de viceprimar al oraşului.

Potrivit informațiilor din presa locală, Corneliu Braia a venit în ultimele zile la serviciu, conform programului zilnic. El și-a petrecut minivacanța de Ziua Națională în familie și era așteptat să revină în primărie pe 2 decembrie.

Dat fiind că viceprimarul care a murit nu a mai absentat de la serviciu fără să anunțe, colegii săi s-au alarmat. Cu atât mai mult cu cât Corneliu Braia nu a răspuns nici la telefon.

Drept urmare, aceștia au sunat la numărul de urgență 112 și au solicitat intervenția autorităților la adresa de domiciliu. Autoritățile au spart ușa, dat fiind că nu li s-a răspuns și au descoperit corpul neînsuflețit.