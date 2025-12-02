B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință

Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință

Adrian Teampău
02 dec. 2025, 20:27
Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
Cuprins
  1. A murit un politician important din PSD
  2. Corneliu Braia, un politician important

A murit unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat (PSD) din Valea Jiului. Acesta a fost găsit mort, în propria locuință, iar medicii urmează să stabilească care a fost cauza decesului.

A murit un politician important din PSD

Viceprimarul oraşului Uricani, din Valea Jiului, Corneliu Braia, a fost găsit mort, marți, în locuinţa familiei. Momentan nu se știe de ce a murit, medicii urmând să stabilească ce s-a petrecut. Informația a fost confirmată de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Acesta a făcut o postare pe Facebook în care a deplâns dispariția fulgerătoare a colegului de partid.

„Am aflat cu profundă durere de dispariţia fulgerătoare a colegului nostru, Corneliu Braia, viceprimarul oraşului Uricani. Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristeţe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut şi au lucrat alături de el. Corneliu Braia a fost un om devotat comunităţii, un coleg respectat şi un adevărat sprijin pentru mulţi dintre noi”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Președintele Consiliului Județean Hunedoara a subliniat că amintirea viceprimarului Corneliu Braia va rămâne veșnică în memoria oamenilor datorită faptelor sale.

„Îi vom păstra vie amintirea şi vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni”, a mai scris Laurențiu Nistor.

Corneliu Braia Sursa foto: Facebook

Corneliu Braia, un politician important

În vârstă de 64 de ani, Corneliu Braia era lider al PSD Uricani. El se afla la cel de-al şaselea mandat consecutiv de viceprimar al oraşului.

Potrivit informațiilor din presa locală, Corneliu Braia a venit în ultimele zile la serviciu, conform programului zilnic. El și-a petrecut minivacanța de Ziua Națională în familie și era așteptat să revină în primărie pe 2 decembrie.

Dat fiind că viceprimarul care a murit nu a mai absentat de la serviciu fără să anunțe, colegii săi s-au alarmat. Cu atât mai mult cu cât Corneliu Braia nu a răspuns nici la telefon.

Drept urmare, aceștia au sunat la numărul de urgență 112 și au solicitat intervenția autorităților la adresa de domiciliu. Autoritățile au spart ușa, dat fiind că nu li s-a răspuns și au descoperit corpul neînsuflețit.

Tags:
Citește și...
Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
Eveniment
Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
Eveniment
Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
Eveniment
Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
Eveniment
Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
Eveniment
Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
Eveniment
Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
Eveniment
Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi
Eveniment
A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi
Operațiune de salvare pe Jiu. O mașină cu un preot și o măicuță s-a prăbușit în râu
Eveniment
Operațiune de salvare pe Jiu. O mașină cu un preot și o măicuță s-a prăbușit în râu
Anchetă în cazul muncitorului român mort după prăbuşirea Torre dei Conti. Autoritățile italiene au pus sub acuzare patru persoane
Eveniment
Anchetă în cazul muncitorului român mort după prăbuşirea Torre dei Conti. Autoritățile italiene au pus sub acuzare patru persoane
Catalin Drula
Ultima oră
21:31 - Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
21:29 - Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
21:06 - Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
21:00 - Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
20:54 - Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
20:19 - Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
19:59 - Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
19:44 - Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”
19:32 - Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
19:21 - A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi