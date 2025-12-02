B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi

A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi

Ana Maria
02 dec. 2025, 19:21
A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi
Artan a avut o nouă reacție la acuzațiile de hărțuire. Sursa foto: Captură video - Adrian Pleșca / Facebook
Cuprins
  1. A murit Artan. Ce proiecte pregătea înainte de tragica dispariție
  2. Ce impact a avut Artan asupra scenei rock din România
  3. În ce scandal a fost implicat Artan, recent

Artan, legenda rockului românesc, pe numele real Adrian Pleșca, a murit marți, 2 decembrie. Vestea morții sale a șocat pe multă lume, artistul fiind una dintre cele mai recognoscibile și respectate voci ale rockului autohton.

Artan ar fi murit în urma unui AVC.

Fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, Artan a marcat generații întregi prin stilul său nonconformist și prin timbrul vocal inconfundabil. Puțini știu însă că acesta a făcut parte și din Corul Radio România, potrivit BucurestiFM.

A murit Artan. Ce proiecte pregătea înainte de tragica dispariție

În urmă cu șapte luni, Artan era entuziasmat cu privire la noul album Partizan, intitulat „Nori peste Sălăjan”. Materialul a fost lansat la Electrecord, exact ca primul album, un cerc firesc al amintirilor și al evoluției muzicale. Artistul mărturisea că acest disc reia o parte din spiritul trupei, dar îl și duce într-o zonă matură și profundă.

Ce impact a avut Artan asupra scenei rock din România

Cunoscut pentru prezența sa scenică puternică, pentru originalitatea interpretării și pentru felul în care a modelat direcția rockului românesc, Artan a influențat numeroase trupe și artiști. În interviurile sale recente, el oferea o perspectivă sinceră asupra carierei sale, asupra influențelor și asupra felului în care vedea transformările scenei muzicale actuale.

În ce scandal a fost implicat Artan, recent

În luna octombrie, Artan a fost acuzat că a sărutat cu forța o fată de 18 ani, într-un club din București. Artistul a transmis atunci pe Facebook că regretă cele întâmplate și și-a cerut iertare celor afectați de comportamentul său.

„Folosesc acest filmuleț pentru a spune că regret foarte mult. Câteodată din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare de care trec ușor doar cei care mă cunosc foarte bine. Altfel, în public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău și cer părților vătămate să mă ierte și, să știți, că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să-mi exprim ideile și vor fi alături de mine,” a transmis atunci Adrian Pleşca, zis Artan.

Tags:
Citește și...
Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
Eveniment
Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
Eveniment
Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
Eveniment
Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
Eveniment
Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
Eveniment
Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
Eveniment
Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
Eveniment
Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
Eveniment
Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
Operațiune de salvare pe Jiu. O mașină cu un preot și o măicuță s-a prăbușit în râu
Eveniment
Operațiune de salvare pe Jiu. O mașină cu un preot și o măicuță s-a prăbușit în râu
Anchetă în cazul muncitorului român mort după prăbuşirea Torre dei Conti. Autoritățile italiene au pus sub acuzare patru persoane
Eveniment
Anchetă în cazul muncitorului român mort după prăbuşirea Torre dei Conti. Autoritățile italiene au pus sub acuzare patru persoane
Catalin Drula
Ultima oră
21:31 - Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
21:29 - Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
21:06 - Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
21:00 - Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
20:54 - Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
20:27 - Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
20:19 - Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
19:59 - Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
19:44 - Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”
19:32 - Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare