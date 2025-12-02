Artan, legenda rockului românesc, pe numele real Adrian Pleșca, a murit marți, 2 decembrie. Vestea morții sale a șocat pe multă lume, artistul fiind una dintre cele mai recognoscibile și respectate voci ale rockului autohton.

Artan ar fi murit în urma unui AVC.

Fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, Artan a marcat generații întregi prin stilul său nonconformist și prin timbrul vocal inconfundabil. Puțini știu însă că acesta a făcut parte și din Corul Radio România, potrivit .

A murit Artan. Ce proiecte pregătea înainte de tragica dispariție

În urmă cu șapte luni, Artan era entuziasmat cu privire la noul album Partizan, intitulat „Nori peste Sălăjan”. Materialul a fost lansat la Electrecord, exact ca primul album, un cerc firesc al amintirilor și al evoluției muzicale. Artistul mărturisea că acest disc reia o parte din spiritul trupei, dar îl și duce într-o zonă matură și profundă.

Ce impact a avut Artan asupra scenei rock din România

Cunoscut pentru prezența sa scenică puternică, pentru originalitatea interpretării și pentru felul în care a modelat direcția rockului românesc, Artan a influențat numeroase trupe și artiști. În interviurile sale recente, el oferea o perspectivă sinceră asupra carierei sale, asupra influențelor și asupra felului în care vedea transformările scenei muzicale actuale.

În ce scandal a fost implicat Artan, recent

În luna octombrie, Artan a fost acuzat că a sărutat cu forța o fată de 18 ani, într-un club din București. Artistul a transmis atunci pe Facebook că și și-a cerut iertare celor afectați de comportamentul său.

„Folosesc acest filmuleț pentru a spune că regret foarte mult. Câteodată din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare de care trec ușor doar cei care mă cunosc foarte bine. Altfel, în public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău și cer părților vătămate să mă ierte și, să știți, că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să-mi exprim ideile și vor fi alături de mine,” a transmis atunci Adrian Pleşca, zis Artan.