Nicoleta Drăgușin Mihalcea, jurnalistă la Kanal D și prima corespondentă CNN din România, a murit la vârsta de doar 46 de ani. Anunțul trist a fost făcut de colegul său Mihai Ghiță, printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook. Nicoleta a avut o carieră de peste 25 de ani în jurnalism, timp în care a relatat din cele mai tensionate și importante zone ale lumii.

„Cu inima zdrobită anunțăm dispariția prematură a colegei noastre, Nicoleta Drăgușin. Experimentat jurnalist de televiziune, cu o carieră impresionantă în calitate de corespondent international, colega noastră s-a stins la vârsta de 46 de ani.

Unul dintre cei mai buni jurnaliști de televiziune din România, Nicoleta Drăgușin a avut o carieră prestigioasă, de peste 25 de ani, fiind prezentă de-a lungul timpului în cele mai fierbinți locuri de pe planetă, acoperind subiecte de interes international. Ne luăm adio, cu sufletele zdrobite, de la colega noastră. Odihnește-te în pace, Nicoleta Drăgușin!”, a transmis .

Potrivit , Nicoleta Drăgușin s-a luptat cu o boală nemiloasă care a evoluat rapid și neașteptat.

A murit Nicoleta Drăgușin. Care a fost parcursul său profesional

Nicoleta și-a început cariera în jurnalism încă din timpul facultății, după ce a absolvit Facultatea de Științe Politice, specializarea Relații Internaționale. A debutat în pe 11 septembrie 2001, ziua atentatelor teroriste de la World Trade Center și Pentagon, un moment care a marcat întreaga lume.

A lucrat la Realitatea TV între 2002 și 2008, inclusiv ca director al Departamentului Știri Externe, iar din 2004 a devenit World View Contributor pentru CNN, urmând stagii de pregătire la sediul CNN din Atlanta, SUA. De asemenea, a fost corespondent pentru France 24 International începând cu 2011.

Ce a spus colegul său Mihai Ghiță

Mihai Ghiță, colegul și prietenul Nicoletei, a transmis un mesaj sfâșietor:

„Am plecat pe același drum. Doi adolescenți care voiau să schimbe lumea, nu știu dacă am făcut-o, dar știu că ne-am transformat în niște oameni mai buni.

Ne-am urmat pașii prin televiziune și mereu ai fost acolo să mă ajuți să nu pic. Sunt la mii de kilometri depărtare și nu pot să cred că cea mai bună colegă, Nicoleta Drăgușin Mihalcea, ne-a părăsit. Mi-ai fost ca o soră, mentor pentru toți colegii din Știrile Kanal D, un om pozitiv care lasă în urmă doar lucruri bune.

Noi, colegii tăi, îți mulțumim și cândva… ne vom da iar legătura. Până atunci o să-mi fie dor. O îmbrățișare pentru mama, fratele și soțul Nicoletei. Vă suntem alături!”

Nicoleta Drăgușin era căsătorită cu jurnalistul Ionuț Mihalcea, de asemenea parte din echipa Kanal D. Născută în Roșiorii de Vede, județul Teleorman, Nicoleta a lăsat în urmă o carieră impresionantă și o comunitate de colegi și prieteni îndurerați.