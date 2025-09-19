B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Donatorii de celule stem, asigurați la sănătate gratuit timp de 10 ani

Donatorii de celule stem, asigurați la sănătate gratuit timp de 10 ani

Ana Beatrice
19 sept. 2025, 19:36
Donatorii de celule stem, asigurați la sănătate gratuit timp de 10 ani
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce este importantă donarea de celule stem
  2. Ce beneficii primesc donatorii
  3. Care este situația actuală în România
  4. Câți români donează anual
  5. Cine poate deveni donator de celule stem
  6. De ce este nevoie de mai mulți donatori

Persoanele care aleg să doneze celule stem și nu au nicio sursă de venit vor beneficia de asigurare de sănătate gratuită timp de 10 ani, potrivit unui anunț făcut de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan.

Măsura a fost comunicată vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, și vine ca un semn de recunoștință pentru cei care își pun sănătatea și timpul în slujba altora.

De ce este importantă donarea de celule stem

Celulele stem hematopoietice sunt esențiale în tratamentul pacienților diagnosticați cu boli grave ale sângelui sau ale sistemului imunitar, precum leucemia. Pentru mulți dintre aceștia, transplantul de celule stem reprezintă singura șansă reală de vindecare. Donatorii devin, astfel, veritabili salvatori.

„Astăzi le mulţumim celor care aleg să dăruiască o şansă la viaţă pacienţilor în lupta cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate şi responsabilitate pot face diferenţa între boală şi vindecare”, a transmis președintele CNAS, notează agerpres.ro.

Ce beneficii primesc donatorii

Pentru a stimula gesturile de solidaritate și pentru a arăta recunoștință celor care își oferă sprijinul în lupta cu bolile grave, CNAS a decis ca donatorii de celule stem care nu au venituri să beneficieze de calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, fără a plăti contribuția lunară, pentru o perioadă de 10 ani. Practic, aceștia vor avea acces gratuit la servicii medicale, consultații, analize și tratamente de care, altfel, nu ar fi putut beneficia fără o poliță de asigurare.

Care este situația actuală în România

În Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) sunt înscrise, în prezent, aproape 110.000 de persoane dispuse să ofere o șansă la viață celor care se confruntă cu boli grave. Deși cifra pare impresionantă, realitatea din spitale arată că numărul donatorilor activi rămâne insuficient.

Potrivit datelor comunicate de CNAS, 497 de pacienți din România au beneficiat până acum de un transplant de celule stem, însă alți 47 așteaptă încă să găsească un donator compatibil. Pentru acești bolnavi, timpul este esențial, iar șansele de supraviețuire scad odată cu trecerea fiecărei luni. Din acest motiv, autoritățile atrag atenția că, în ciuda progreselor făcute și a existenței unui registru bine organizat, solidaritatea este mai necesară ca oricând.

Câți români donează anual

Numărul celor care devin efectiv donatori rămâne destul de mic. În 2023, doar 11 români au donat celule stem, iar anul trecut numărul a scăzut la 10. De la începutul anului curent, doar cinci persoane s-au înscris în Registrul Național. Aceste cifre arată cât de necesară este promovarea donării și crearea unor facilități care să motiveze oamenii să facă acest pas.

Cine poate deveni donator de celule stem

Potrivit CNAS, donatori voluntari pot fi toate persoanele cu vârsta între 18 și 45 de ani, cu o stare bună de sănătate. Înscrierea se poate face online, pe platforma oficială registru-celule-stem.ro, sau direct la unul dintre cele patru centre acreditate din România: București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Procesul presupune o etapă inițială simplă, de prelevare a probelor de sânge sau celule din mucoasa bucală. Ulterior, caracteristicile genetice sunt comparate cu cele ale pacienților care au nevoie de transplant. Dacă există compatibilitate, urmează analize suplimentare și, în final, donarea propriu-zisă.

De ce este nevoie de mai mulți donatori

Compatibilitatea genetică este foarte dificil de găsit, șansele ca doi oameni neînrudiți să fie compatibili fiind de aproximativ 1 la 20.000. Tocmai de aceea, fiecare nou donator contează enorm și poate fi singura speranță pentru un pacient aflat în impas. „Pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieţi este mai mare ca oricând”, a subliniat președintele CNAS.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Meditații în România 2025: Ce trebuie să știi înainte să alegi un profesor pentru copilul tău
Eveniment
Meditații în România 2025: Ce trebuie să știi înainte să alegi un profesor pentru copilul tău
Nou trend în rândul angajaților din România: polyworking. Ce înseamnă și ce riscuri poate avea
Eveniment
Nou trend în rândul angajaților din România: polyworking. Ce înseamnă și ce riscuri poate avea
Omor între frați la Țăndărei. O parcelă de pământ i-a făcut să se certe
Eveniment
Omor între frați la Țăndărei. O parcelă de pământ i-a făcut să se certe
Adevărul ascuns despre lumânările parfumate: îți pun sănătatea în pericol
Eveniment
Adevărul ascuns despre lumânările parfumate: îți pun sănătatea în pericol
Pericolul ascuns de pe o insulă grecească. Mai mulți români au povestit incidente la limita tragedie: „Nu știu prin ce minune am reușit să mă ridic”
Eveniment
Pericolul ascuns de pe o insulă grecească. Mai mulți români au povestit incidente la limita tragedie: „Nu știu prin ce minune am reușit să mă ridic”
Incident cu o dronă la Aeroportul Otopeni. Autoritățile au deschis o anchetă
Eveniment
Incident cu o dronă la Aeroportul Otopeni. Autoritățile au deschis o anchetă
Alertă în România! Aceste produse sunt contaminate cu Salmonella! Ce anunț a făcut ANSVSA
Eveniment
Alertă în România! Aceste produse sunt contaminate cu Salmonella! Ce anunț a făcut ANSVSA
Un român a stat o lună în închisoare, în Italia, după ce a fost confundat cu un hoț. Ce i-a indus în eroare pe polițiști
Eveniment
Un român a stat o lună în închisoare, în Italia, după ce a fost confundat cu un hoț. Ce i-a indus în eroare pe polițiști
Obiectele secrete pe care să le ții în portofel ca să atragi bani
Eveniment
Obiectele secrete pe care să le ții în portofel ca să atragi bani
Ceaiul la plic te poate îmbolnăvi! Ce bei, de fapt, în fiecare zi
Eveniment
Ceaiul la plic te poate îmbolnăvi! Ce bei, de fapt, în fiecare zi
Ultima oră
20:56 - Meditații în România 2025: Ce trebuie să știi înainte să alegi un profesor pentru copilul tău
20:53 - Nou trend în rândul angajaților din România: polyworking. Ce înseamnă și ce riscuri poate avea
20:35 - Omor între frați la Țăndărei. O parcelă de pământ i-a făcut să se certe
20:21 - Adevărul ascuns despre lumânările parfumate: îți pun sănătatea în pericol
20:08 - Pericolul ascuns de pe o insulă grecească. Mai mulți români au povestit incidente la limita tragedie: „Nu știu prin ce minune am reușit să mă ridic”
20:03 - Incident cu o dronă la Aeroportul Otopeni. Autoritățile au deschis o anchetă
19:42 - Alertă în România! Aceste produse sunt contaminate cu Salmonella! Ce anunț a făcut ANSVSA
19:31 - Banchet cu scandal la Castelul Windsor. Bucătarii regali iritați de verificările Secret Service
19:16 - Un român a stat o lună în închisoare, în Italia, după ce a fost confundat cu un hoț. Ce i-a indus în eroare pe polițiști
18:52 - Dormitul cu telefonul pe noptieră pare banal, dar pericolul e uriaș