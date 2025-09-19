Donatorii de celule stem, asigurați la sănătate gratuit timp de 10 ani

Persoanele care aleg să doneze celule stem și nu au nicio sursă de venit vor beneficia de asigurare de sănătate gratuită timp de 10 ani, potrivit unui anunț făcut de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan.

Măsura a fost comunicată vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, și vine ca un semn de recunoștință pentru cei care își pun sănătatea și timpul în slujba altora.

De ce este importantă donarea de celule stem

Celulele stem hematopoietice sunt esențiale în tratamentul pacienților diagnosticați cu boli grave ale sângelui sau ale sistemului imunitar, precum leucemia. Pentru mulți dintre aceștia, transplantul de celule stem reprezintă singura șansă reală de vindecare. Donatorii devin, astfel, veritabili salvatori.

„Astăzi le mulţumim celor care aleg să dăruiască o şansă la viaţă pacienţilor în lupta cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate şi responsabilitate pot face diferenţa între boală şi vindecare”, a transmis președintele CNAS, notează .

Ce beneficii primesc donatorii

Pentru a stimula gesturile de solidaritate și pentru a arăta recunoștință celor care își oferă sprijinul în lupta cu bolile grave, CNAS a decis ca donatorii de celule stem care nu au venituri să beneficieze de calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, fără a plăti contribuția lunară, pentru o perioadă de 10 ani. Practic, aceștia vor avea acces gratuit la servicii medicale, consultații, analize și tratamente de care, altfel, nu ar fi putut beneficia fără o poliță de asigurare.

Care este situația actuală în România

În Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) sunt înscrise, în prezent, aproape 110.000 de persoane dispuse să ofere o șansă la viață celor care se confruntă cu boli grave. Deși cifra pare impresionantă, realitatea din spitale arată că numărul donatorilor activi rămâne insuficient.

Potrivit datelor comunicate de CNAS, 497 de pacienți din România au beneficiat până acum de un transplant de celule stem, însă alți 47 așteaptă încă să găsească un donator compatibil. Pentru acești bolnavi, timpul este esențial, iar șansele de supraviețuire scad odată cu trecerea fiecărei luni. Din acest motiv, autoritățile atrag atenția că, în ciuda progreselor făcute și a existenței unui registru bine organizat, solidaritatea este mai necesară ca oricând.

Câți români donează anual

Numărul celor care devin efectiv donatori rămâne destul de mic. În 2023, doar 11 români au donat celule stem, iar anul trecut numărul a scăzut la 10. De la începutul anului curent, doar cinci persoane s-au înscris în Registrul Național. Aceste cifre arată cât de necesară este promovarea donării și crearea unor facilități care să motiveze oamenii să facă acest pas.

Cine poate deveni donator de celule stem

Potrivit CNAS, donatori voluntari pot fi toate persoanele cu vârsta între 18 și 45 de ani, cu o stare bună de sănătate. Înscrierea se poate face online, pe platforma oficială , sau direct la unul dintre cele patru centre acreditate din România: București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Procesul presupune o etapă inițială simplă, de prelevare a probelor de sânge sau celule din mucoasa bucală. Ulterior, caracteristicile genetice sunt comparate cu cele ale pacienților care au nevoie de transplant. Dacă există compatibilitate, urmează analize suplimentare și, în final, donarea propriu-zisă.

De ce este nevoie de mai mulți donatori

Compatibilitatea genetică este foarte dificil de găsit, șansele ca doi oameni neînrudiți să fie compatibili fiind de aproximativ 1 la 20.000. Tocmai de aceea, fiecare nou donator contează enorm și poate fi singura speranță pentru un pacient aflat în impas. „Pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieţi este mai mare ca oricând”, a subliniat președintele CNAS.