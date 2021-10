Dorel Săndesc: „La ATI e iadul. Mă tem că acest val nu se va termină imediat, mă tem că vor veni perioade foarte critice”

Vicepreşedintele Societăţii Române de Terapie Intensivă, Dorel Săndesc, a avertizat luni cu privire la situația dezastruasă de la ATI. Acesta a precizat pentru Digi24 că în secțiile de teraie intensivă e un iad și că mulți pacienți cu forme grave regretă că nu s-au vaccinat

„E iadul în ATI. Secțiile ATI sunt pline ochi, și secțiile UPU sunt pline cu pacienți în stare critică, unii intubați care așteaptă un loc. Suntem o Arcă a lui Noe arhiplină de care se agață cu disperare atâția oameni. Mă tem că acest val nu se va termină imediat, mă tem că vor veni perioade foarte critice. E foarte greu pentru noi să trăim sub acest stres că nu mai poți îngriji oamenii. Ne-am extins pe unde am putut, am încercat să găsim soluții, vedem că parcă au fost în van toate eforturile și că suntem mai rău decât oricând. Epidemiologii spun că e doar începutul, ei arată aceste previziuni sumbre, e foarte dureros”, a spus medicul.

Acesta susține că a văzut oameni tineri care fac forme foarte grave și mor pentru că sunt nevaccinați.

„Am văzut oameni în forme grave cerând cu disperare să fie vaccinați ca să fie salvați, dar nu se mai putea. Sunt prea multe cazuri din acestea cu care ne confruntăm zilnic, de disperări mult prea tardive, când oamenii regretă, mărturisind înainte de a-și da duhul că și-ar fi dorit să fie vaccinați. Așa e natura umană, auzim de tot felul de tragedii și vorbim despre ele, dar cu sentimentul că nouă nu ni se poate întâmpla. Oricui i se poate întâmpla, indiferent de vârstă, de stare de sănătate, de rang. Acum vedem oameni tineri care fac forme foarte grave și mor pentru că sunt nevaccinați, covârșitoarea majoritate a celor care blochează ATI și alte secții sunt nevaccinați. Studii din Marea Britanie arată că e de peste 40 de ori mai mare riscul să mori dacă nu ești vaccinat”, a povestit