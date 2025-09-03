B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian

Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian

George Lupu
03 sept. 2025, 14:01
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian

Îți dorești o locuință dotată cu mobilier modern și luxos? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci ai posibilitatea de a te bucura de un spațiu care îți reflectă preferințele și nevoile. Cu peste 60 de ani de tradiție, Binova, un producător italian de mobilier premium-exclusive, redefinește conceptul de eleganță prin mobila sa deosebită,  creată pentru a transforma casa într-un ambient funcțional și estetic.

Renumită pentru bucătăriile sale moderne și elegante, marca pune accent pe design minimalist, materiale de înaltă calitate și o asamblare perfectă, adaptată celor mai exigente gusturi. Ai parte de soluții complete de mobilare a locuinței, nu numai pentru bucătărie, ci și pentru living, birou, baie și dressing.

Mobilier cu design atemporal realizat din materiale premium

Mobila pe care o alegi pentru locuința ta definește spațiul, oferindu-i personalitate, stil și funcționalitate. Calitatea mobilierului creat de Binova se regăsește în fiecare detaliu atent studiat, de la selecția materialelor naturale și durabile până la precizia liniilor și a finisajelor. Beneficiezi de un ambient unitar și luxos, oferit în cadrul unui concept integrat și personalizat de amenajare interioară.

Ai posibilitatea de a-ți mobila integral locuința, prin intermediul unor piese ce îmbină estetica rafinată cu ergonomia inteligentă:

  • Bucătării moderne cu insulă centrală sau altă configurație
  • Spații de zi cu atmosferă primitoare și rafinată
  • Soluții elegante pentru dressinguri
  • Mobilier de lux pentru baie

Piesele prezintă elemente speciale, ce reflectă eleganță și subtilitate, așa cum sunt fronturile de sticlă pe ramă de aluminiu, în cazul dressingurilor, texturile netede și iluminatul atmosferic discret, ce fac parte din amenajarea mobilei de living sau blaturile ceramice, elementele de bronz și coloanele de furnir riflat din cadrul designului bucătăriilor.

Ai parte de un concept modern de amenajare care transformă fiecare cameră într-un spațiu deosebit

Atunci când dorești să-ți mobilezi bucătăria sau livingul, cea mai inspirată soluție este crearea unui ambient cu design unitar, personalizat, compus din piese de mobilier premium, astfel încât să simți că ai parte de confort și eleganță la tine acasă. Binova îți oferă soluții moderne și personalizate de mobilare și amenajare pentru încăperile casei tale.

Echipa de specialiști îți asigură consultanță dedicată și proiectare personalizată, adaptată spațiului disponibil și stilului preferat, pentru ca fiecare detaliu să se potrivească perfect. Procesul de amenajare și mobilare a locuinței se desfășoară organizat și clar, conform următoarelor etape:

  • Consultanță și ofertă informativă
  • Proiectare personalizată prin intermediul serviciului MyKitchen
  • Producție și livrare la domiciliu a mobilierului fabricat în Italia
  • Montaj profesional, ce include și racordări tehnice

Poți vedea cum va arăta bucătăria mobilată sau altă încăpere, cu ajutorul unui proiect 3D realist, înainte să plasezi comanda. Durata medie a procesului de execuție, livrare și montare este de 8-10 săptămâni, în funcție de complexitatea proiectului și de disponibilitatea materialelor. În plus, ai parte de 2 ani de garanție pentru mobilier, precum și pachete premium de electrocasnice cu instalare gratuită și garanție extinsă.

Intră pe binova.ro sau vizitează showroom-ul companiei din București și explorează proiectele de mobilare a casei. Bucură-te de o expresie autentică a luxului italian, unde frumusețea și funcționalitatea se completează perfect!

 

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
Eveniment
Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
Un cuplu de români a postat pe Facebook că își caută nași de cununie. Ce s-a întâmplat după le-a întrecut cu mult așteptările
Eveniment
Un cuplu de români a postat pe Facebook că își caută nași de cununie. Ce s-a întâmplat după le-a întrecut cu mult așteptările
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Eveniment
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
Eveniment
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Eveniment
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Eveniment
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Eveniment
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Eveniment
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Eveniment
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația
Eveniment
Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația
Ultima oră
15:35 - Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
15:35 - Un cuplu de români a postat pe Facebook că își caută nași de cununie. Ce s-a întâmplat după le-a întrecut cu mult așteptările
15:26 - Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit
15:11 - China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
15:03 - Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
14:57 - Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
14:57 - O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
14:54 - Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
14:50 - Epopeea Ianis Hagi s-a încheiat în Turcia. Românul a semnat cu o echipă de locul 12
14:36 - Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)