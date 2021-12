Dosare penale de ucidere din culpă în cazurile a 13 pacienți COVID-19 decedați la secția ATI a Spitalului Județean din Sibiu

Dosare de ucidere din culpă în cazul a 13 pacienți COVID-19 care au murit la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Sibiu.

Procurori sibieni s-a autosesizat în primăvară, după ce un fost angajat al spitalui a povestit pentru presa locală, sub protecția anonimatului, că la ATI au fost omorâți bolnavi în stare gravă și că „și eu am ucis”. Cercetările au arătat că pacienții nu au fost uciși cu intenție, dar că există posibilitatea ca ei să fi murit în urma unor neglijențe medicale.

Prin urmare, procurorii au decis disjungerea a 13 dosare noi, câte unul pentru fiecare pacient în parte, și continuarea cercetărilor pentru infracțiunea de ucidere din culpă.

Declarațiile de la care a pornit ancheta în cazul pacienților COVID morți

În luna martie, un fost angajat al Spitalului Judeţean Sibiu a povestit pentru publicația Turnul Sfatului, sub protecția anonimatului, că mai mulți pacienți COVID-19 internați la ATI au decedat după ce au fost legați de pat și sedați cu substanțe extrem de puternice.

„Din cauza CPAP-ului (presiune pozitivă continuă a căilor respiratorii n.r.), inspirul și expirul omului nu se activează, nu mai are aer și omul se asfixiază și devine agitat. Când devine agitat, îl sedează. Au fost cazuri când din disperare că rămân fără aer, au devenit agitați și și-au rupt branulele, legăturile. Dar de aici, să-i sedezi până la moarte, să-i răstignești ca pe vite și să-i legi de paturi e cale lungă. În plus, pe toți îi pun pe poziția pe spate, care poziție pe insuficiență respiratorie poate fi letală”, a povestit medicul.

„Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare”, a mai precizat fostul angajat.

Procurorii s-au autosesizat atunci și au început urmărirea penală pentru omor calificat. Cercetările de până acum au arătat că ar putea fi vorba despre neglijențe medicale, așa că încadrarea faptelor a fost schimbată.

„Din materialul probator administrat în cauză nu a rezultat că pacienţii internaţi pe secţia ATI Covid a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu au decedat ca urmare a unor acţiuni săvârşite cu intenţie directă sau indirectă de personalul medical al acestei instituţii. Întrucât, din materialul probator administrat până în prezent, nu a fost exclusă posibilitatea ca aceste decese să fi survenit ca urmare a unor neglijenţe medicale, prin ordonanţa din data de 2 decembrie 2021 procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei sesizate din infracţiunea de omor calificat în infracţiunile de ucidere din culpă”, au transmis, vineri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Prin aceeaşi ordonanţă, s-a dispus disjungerea a 13 dosare, câte unul pentru fiecare pacient decedat și pentru care în cauză s-a formulat plângere penală. În noile dosare se vor efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.