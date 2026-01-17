B1 Inregistrari!
Craiova: Intervenție contracronometru pentru salvarea a trei persoane dintr-un lac. Un copil, printre victime

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 16:46
Craiova: Intervenție contracronometru pentru salvarea a trei persoane dintr-un lac. Un copil, printre victime
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Intervenție contracronometru a pompierilor din Craiova, pentru scoaterea dintr-un lac a trei persoane, inclusiv un copil în vârstă de 5 ani. Toate cele trei au fost predate echipajelor medicale.

Un copil și doi adulți, salvați dintr-un lac

Întâi, copilul a fost cel care a căzut în apă, în parcul „Nicolae Romanescu” din oraș. Un adult a intrat în apă să-l scoată, l-a prins pe copil, dar n-a mai reușit să iasă cu el la mal. Atunci a intrat în lac și al doilea adult. Pompierii au ajuns la fața locului să-i scoată pe toți trei din apă.

„S-a intervenit în parcul Nicolae Romanescu pentru scoaterea unui copil de aproximativ cinci ani căzut în apă la o distanţă de 10 metri de mal. S-a intervenit cu un echipaj SMURD şi o ambarcaţiune. Din primele informaţii, în apă ar fi intrat după copil un adult care îl ţinea în braţe şi nu putea ieşi la mal”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Județean (IPJ)Dolj.

A treia persoană intrată în apă să le ajute pe celelalte două de asemenea a fost scoasă din lac de către pompieri. Cu toții au fost predați medicilor pentru evaluarea stării de sănătate.

