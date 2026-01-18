B1 Inregistrari!
Nepalez angajat în Craiova, erou după ce a sărit într-un lac înghețat pentru a salva o fetiță de 5 ani

18 ian. 2026
Un gest de curaj extrem a avut loc sâmbătă în Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova, unde un cetățean nepalez, angajat al unui restaurant din oraș, a fost primul care a sărit în lacul înghețat pentru a salva o fetiță de aproximativ cinci ani. Intervenția sa a fost decisivă până la sosirea pompierilor, iar autoritățile locale au anunțat că acesta va fi declarat cetățean de onoare al municipiului.

Incident grav în Parcul Romanescu

Fetița se afla la plimbare în parc împreună cu părinții, când, din motive încă neclare, a căzut în lacul înghețat din Parcul „Nicolae Romanescu”. În momentul incidentului, gheața s-a spart, iar copilul a ajuns în apă, declanșând panică în rândul celor prezenți, scrie Adevărul.
Tatăl fetiței a sărit imediat în lac pentru a-și salva copilul, însă a rămas blocat în gheață, la aproximativ 10 metri de mal. Situația a devenit rapid critică, mai ales din cauza temperaturilor scăzute și a riscului de hipotermie.

Nepalezul, primul care a ajuns la copil

Un cetățean nepalez, angajat al unui restaurant din Craiova, a fost primul care a intervenit și a sărit în apa înghețată. Acesta a reușit să ajungă la fetiță și să o țină în brațe, menținând-o deasupra apei până la sosirea echipajelor de salvare.
Ulterior, alți cinci bărbați au intrat în lac pentru a ajuta, însă doar nepalezul a reușit să ajungă efectiv la copil. Intervenția sa a fost esențială pentru salvarea fetiței.

Șapte persoane salvate de echipele de intervenție

La fața locului au intervenit rapid echipaje SMURD și ambulanțe, care au reușit să scoată din apă toate persoanele rămase blocate. În total, șapte persoane, fetița, tatăl acesteia și cinci adulți care au intervenit, au fost salvate și au primit îngrijiri medicale la fața locului.
Din fericire, niciuna dintre persoane nu a suferit răni grave, însă toate au fost expuse riscului de hipotermie.

Nepalezul va fi declarat cetățean de onoare al Craiovei

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că bărbatul din Nepal va fi declarat cetățean de onoare al orașului, ca recunoaștere a gestului său de curaj și solidaritate.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și reamintesc populației să evite apropierea de lacurile înghețate, întrucât grosimea gheții poate fi înșelătoare și extrem de periculoasă.

