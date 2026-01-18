Administraţia Naţională de Meteorologie ( ) a prelungit până joi dimineaţă atenţionările de ger. După o scurtă relaxare, din seara zilei de 19 ianuarie, valul de frig va cuprinde întreaga ţară, cu temperaturi extrem de scăzute şi intensificări ale vântului, în special în sudul Banatului şi în sud-estul ţării.

Valori extreme și polei

Conform ANM, în perioada 18 ianuarie, ora 10:00-22 ianuarie, ora 10:00, se vor înregistra vreme deosebit de rece, ger mai ales în timpul nopţilor şi dimineţilor, precipitaţii mixte și polei, dar și intensificări ale vântului.

„Valul de frig va persista în cea mai mare parte a ţării. Va fi ger în timpul nopţilor şi dimineţilor în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 şi -6 grade, iar în nordul şi nord-estul Moldovei şi pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista şi ziua, cu valori în jurul a -10 grade. În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul şi centrul ţării, unde valorile termice se vor situa între -17 şi -9 grade, iar în regiunile sudice şi sud-estice, local vor fi precipitaţii mixte şi se va depune polei”, a transmis ANM.

Temporar, vântul va sufla cu intensitate, cu viteze de 40-50 km/h în sudul Banatului și pe arii restrânse în sud-est, amplificând senzația de frig.

Ger persistent în nord și nord-est

Duminică, până la ora 20:00, gerul va persista în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, unde maximele vor fi în jurul a -10 grade. În restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, în Dobrogea, Muntenia și Oltenia, se vor înregistra temperaturi extrem de scăzute, între -8 și -4 grade, cu valori cu 7-9 grade mai mici decât cele normale, fiind în vigoare cod galben.

Cod galben

De duminică seară, până luni dimineață, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile minime se vor încadra între -20 și -10 grade, cu o nouă atenționare cod galben.

Pe parcursul zilei de luni, gerul va persista, dar pe arii mai restrânse. „În cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, cu valori în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade”, se arată în atenționarea cod galben pentru luni, valabilă până la ora 20:00.

De luni seară, până marți la ora 10:00, toată țara va fi sub cod galben de ger.