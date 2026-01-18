B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării

Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării

B1.ro
18 ian. 2026, 11:51
Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării
Sursă foto: freepik.com
Cuprins
  1. Valori extreme și polei
  2. Ger persistent în nord și nord-est
  3. Cod galben

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit până joi dimineaţă atenţionările de ger. După o scurtă relaxare, din seara zilei de 19 ianuarie, valul de frig va cuprinde întreaga ţară, cu temperaturi extrem de scăzute şi intensificări ale vântului, în special în sudul Banatului şi în sud-estul ţării.

Valori extreme și polei

Conform ANM, în perioada 18 ianuarie, ora 10:00-22 ianuarie, ora 10:00, se vor înregistra vreme deosebit de rece, ger mai ales în timpul nopţilor şi dimineţilor, precipitaţii mixte și polei, dar și intensificări ale vântului.

„Valul de frig va persista în cea mai mare parte a ţării. Va fi ger în timpul nopţilor şi dimineţilor în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 şi -6 grade, iar în nordul şi nord-estul Moldovei şi pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista şi ziua, cu valori în jurul a -10 grade. În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul şi centrul ţării, unde valorile termice se vor situa între -17 şi -9 grade, iar în regiunile sudice şi sud-estice, local vor fi precipitaţii mixte şi se va depune polei”, a transmis ANM.

Temporar, vântul va sufla cu intensitate, cu viteze de 40-50 km/h în sudul Banatului și pe arii restrânse în sud-est, amplificând senzația de frig.

Ger persistent în nord și nord-est

Duminică, până la ora 20:00, gerul va persista în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, unde maximele vor fi în jurul a -10 grade. În restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, în Dobrogea, Muntenia și Oltenia, se vor înregistra temperaturi extrem de scăzute, între -8 și -4 grade, cu valori cu 7-9 grade mai mici decât cele normale, fiind în vigoare cod galben.

Cod galben

De duminică seară, până luni dimineață, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile minime se vor încadra între -20 și -10 grade, cu o nouă atenționare cod galben.

Pe parcursul zilei de luni, gerul va persista, dar pe arii mai restrânse. „În cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, cu valori în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade”, se arată în atenționarea cod galben pentru luni, valabilă până la ora 20:00.

De luni seară, până marți la ora 10:00, toată țara va fi sub cod galben de ger.

Tags:
Citește și...
Ger cumplit în toată țara. Cum va fi vremea în fiecare regiune
Meteo
Ger cumplit în toată țara. Cum va fi vremea în fiecare regiune
Vremea, 17 ianuarie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
Vremea, 17 ianuarie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Anul 2025 confirmă accelerarea încălzirii climatice în România. Ce arată datele oficiale ale ANM
Meteo
Anul 2025 confirmă accelerarea încălzirii climatice în România. Ce arată datele oficiale ale ANM
Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu
Meteo
Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu
România se pregătește pentru un nou val de ger! Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
România se pregătește pentru un nou val de ger! Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Vremea azi, 14 ianuarie. Ninsori viscolite și val de ger în toate regiunile
Meteo
Vremea azi, 14 ianuarie. Ninsori viscolite și val de ger în toate regiunile
Vremea în România, 13 ianuarie 2026. Iarna autentică aduce temperaturi extrem de scăzute și zăpadă pe arii extinse
Meteo
Vremea în România, 13 ianuarie 2026. Iarna autentică aduce temperaturi extrem de scăzute și zăpadă pe arii extinse
Ger extrem în România: ANM a emis Cod galben. Ce temperaturi vor urma
Meteo
Ger extrem în România: ANM a emis Cod galben. Ce temperaturi vor urma
Cât mai ține gerul în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
Meteo
Cât mai ține gerul în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
Noaptea cea mai geroasă din această iarnă. Ce temperaturi vor fi înregistrate
Meteo
Noaptea cea mai geroasă din această iarnă. Ce temperaturi vor fi înregistrate
Ultima oră
13:44 - Nepalez angajat în Craiova, erou după ce a sărit într-un lac înghețat pentru a salva o fetiță de 5 ani
13:09 - David Popovici, la Otopeni: a pierdut un pariu în fața colegului de antrenament
12:29 - Un primar s-a aruncat în apa înghețată pentru a-și salva câinele: „Mi-au dat lacrimile de frig și frică”
10:44 - Drone rusești, aproape de granița României. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea
10:11 - România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace
09:32 - „Nu vedem nicio dorință de a pune capăt războiului”. Avertismentul lui Zelenski
08:56 - Ger cumplit în toată țara. Cum va fi vremea în fiecare regiune
08:34 - Sfinții Atanasie cel Mare și Chiril al Alexandriei, prăznuiți pe 18 ianuarie. Mari apărători ai credinței ortodoxe
23:57 - Surse: România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump
23:26 - Loredana Groza, criticată pentru că a plecat în vacanță la două săptămâni după ce tatăl ei a murit: „Ce cauți în mizeria aia?” (VIDEO, FOTO)