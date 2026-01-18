B1 Inregistrari!
David Popovici, la Otopeni: a pierdut un pariu în fața colegului de antrenament

Selen Osmanoglu
18 ian. 2026, 13:09
Sursă Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. David Popovici, generos cu tinerii sportivi
  2. Elita natației mondiale, prezentă la Otopeni
  3. „Sprint with the Stars”, un concept internațional ajuns în România

Cel mai important înotător român al momentului, David Popovici, a fost atracția principală a competiției „Sprint with the Stars”, desfășurată la Complexul de Natație din Otopeni. Evenimentul a adunat peste 650 de sportivi și aproximativ 1.500 de spectatori, transformând reuniunea într-un adevărat festival al natației.

David Popovici, generos cu tinerii sportivi

Pe lângă numeroșii copii și tineri aflați la început de drum, la concurs au participat și șapte nume sonore din înotul internațional, David Popovici fiind principala atracție pentru public. Atmosfera a fost relaxată, dar nu au lipsit momentele spectaculoase, inclusiv unul neașteptat pentru campionul român, scrie Click.

Popovici a intrat în bazin în șapte curse, alegând de fiecare dată să le lase bucuria succesului celor mai mici, încurajându-i să termine pe primul loc. Singura întrecere tratată diferit a fost cea disputată împotriva colegului său de antrenament, Alexandru, cu care a pus la cale un pariu simbolic de 50 de lei.

„Suntem colegi de antrenament. Am făcut un mic pariu. Am zis că fac tot posibilul să-l întrec, dar după șase finale… Am pariat pe 50 de lei. Nu voia să facem pariu și eu am insistat. Acum trebuie să îi dau 50 de lei!”, a dezvăluit David Popovici, conform prosport.ro.

Pentru Alexandru, care nu pleca favorit, victoria a reprezentat primul succes în fața lui Popovici, un rezultat care îi oferă un plus de încredere pentru viitor.

Elita natației mondiale, prezentă la Otopeni

Întrecerea a adus în România sportivi de top ai natației internaționale:

  • David Popovici – campion olimpic, multiplu laureat mondial și european;
  • Adam Peaty (Marea Britanie) – triplu campion olimpic și opt titluri mondiale;
  • Diogo Ribeiro (Portugalia) – dublu campion mondial;
  • Apostolos Christou (Grecia) – vicecampion olimpic și triplu campion european;
  • Angelina Köhler (Germania) – campioană mondială;
  • Roos Vanotterdijk (Belgia) – dublă medaliată mondială și campioană europeană;
  • Lauren Cox (Marea Britanie) – medaliată la competiții mondiale și europene;
  • Veera Kivirinta (Finlanda) – vicecampioană europeană.

„Sprint with the Stars”, un concept internațional ajuns în România

Competiția a fost organizată sub conceptul „Sprint with the Stars”, inițiat în Marea Britanie la propunerea lui Adam Peaty și găzduit pentru prima dată în România. Evenimentul marchează un pas important în promovarea natației atât la nivel internațional, cât și local, oferind tinerilor sportivi șansa de a concura și de a învăța alături de campioni mondia

