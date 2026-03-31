Alina Eremia și-a îngrijorat fanii după ce a apărut cu fața umflată. Mesajul care a stârnit reacții: „Aveți grijă de voi!"

Ana Beatrice
31 mart. 2026, 18:46
Sursă Foto: Facebook - Alina Eremia
Cuprins
  1. Ce a pățit Alina Eremia
  2. Cum a fost tratată și ce a declarat artista
  3. Cu ce probleme s-a mai confruntat vedeta în trecut

Alina Eremia și-a îngrijorat fanii după ce a apărut pe Instagram cu fața vizibil umflată. Artista trece printr-o perioadă dificilă, în urma unei reacții alergice severe care i-a dat complet peste cap planurile.

Starea ei s-a agravat rapid, motiv pentru care a fost nevoită să își suspende temporar toate activitățile și să se concentreze pe recuperare.

Ce a pățit Alina Eremia

Alina Eremia trece printr-un episod medical serios, după ce a dezvoltat o reacție alergică puternică ce i-a afectat vizibil starea de sănătate.

Artista, în vârstă de 32 de ani, și-a alarmat fanii după ce a apărut în mediul online cu fața inflamată, în special în zona ochilor și a buzelor.

Imaginile au stârnit rapid îngrijorare, mai ales că simptomele au fost evidente și greu de ignorat.

Cum a fost tratată și ce a declarat artista

Situația a necesitat intervenția medicilor, iar tratamentul a inclus perfuzii și medicație specifică pentru calmarea reacției alergice. Deși starea ei s-a îmbunătățit, efectele nu au dispărut complet, iar recuperarea necesită timp și atenție.

Artista le-a explicat fanilor că a fost nevoită să lipsească de la matinalul ProFM din cauza acestui episod. Ea a dat însă asigurări că emisiunea va fi reprogramată și că, după tratament, simptomele s-au ameliorat considerabil.

„Din păcate nu am putut să fiu prezentă dimineața la matinalul de la ProFm din cauza unui episod alergic agresiv. Am făcut tratament perfuzabil și s-au ameliorat simptomele. Matinalul va fi reprogramat în viitorul apropiat. Aveți grijă de voi! E prioritatea nr. 1!, a scris cântăreața pe pagina sa de Instagram.

Sursă Foto: Instagram – alinaeremia

Cu ce probleme s-a mai confruntat vedeta în trecut

Nu este însă prima dată când artista se confruntă cu probleme neașteptateLa începutul anului, chiar înaintea unui concert important, a trecut printr-un episod de toxiinfecție alimentară. Situația a necesitat tratament medical și i-a dat complet planurile peste cap.

„Am avut o noapte aproape albă. M-am ales cu o toxiinfecție alimentară frumoasă, nu înțeleg de unde. Fix în noaptea de dinaintea concertului. Nici nu se putea mai bine! Dar stați liniștiți, că nu mă pune pe mine la pământ o toxiinfecție alimentară și tocmai de asta am fost să fac o perfuzie”, a transmis, la vremea respectivă, Alina Eremia, notează cancan.ro.

