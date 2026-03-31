Banii publici, fără destinație clară: cum a ajuns finanțarea sportului la Cluj o zonă gri. Milioane de euro, pompate de primarul Boc în Universitatea Cluj

Primăria Cluj-Napoca, condusă de Emil Boc, a direcționat anul trecut aproape 3 milioane de euro către clubul de fotbal Universitatea Cluj, o sumă provenită direct din taxele și impozitele plătite de cetățeni. Datele financiare arată că aproximativ 2,7 milioane de euro au ajuns în conturile clubului doar în 2025, transformând finanțarea publică în principala sursă de venit a echipei.

Primăria lui Boc, principala sursă de bani a Universității Cluj

Conform raportului financiar al echipei pentru anul 2025, autoritatea locală a fost principala sursă de venit, cu o alocare de 2.700.000 euro. Sumă care a atins cel mai ridicat nivel all-time și care reprezintă circa 30% din totalul veniturilor generate pe parcursul anului trecut, după cum arată jurnaliștii de la .

Față de 2024, suma alocată de autoritatea locală condusă de Emil Boc a crescut cu 10%.

Pe lângă finanțarea publică, raportul arată următoarele sume:

drepturi TV — 2.300.000 euro;

sponsorizări și publicitate — 2.200.000 euro;

bilete la meciuri — 1.000.000 euro.

Veniturile din participarea în Conference League au adus încasări de peste 600.000 euro, deși Universitatea Cluj a fost eliminată de la prima dublă de Ararat Armenia în vara lui 2025.

Finanțare masivă, transparență redusă

Deși sumele sunt consistente și în creștere de la an la an, nu există o detaliere publică clară care să arate exact cum sunt cheltuiți banii proveniți de la bugetul local. Se știe doar că finanțarea acoperă „activități sportive”, fără o defalcare transparentă între salarii, transferuri, infrastructură sau alte costuri operaționale.

În același timp, raportările financiare indică faptul că salariile și primele jucătorilor și angajaților reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli ale clubului, ajungând la milioane de euro anual.

Club privat, susținut din bani publici

Pe hârtie, Universitatea Cluj este o entitate de drept privat. În practică însă, dependența de bani publici a devenit structurală. Aproximativ 30% din veniturile totale ale clubului provin din fonduri alocate de autoritățile locale, ceea ce transformă finanțarea publică dintr-un sprijin punctual într-un pilon central de funcționare.

Această situație creează o zonă gri: un club privat funcționează în mare parte cu bani publici, fără aceleași standarde de transparență impuse instituțiilor publice.

Alocările sunt aprobate prin decizii ale Consiliului Local, în cadrul unor programe mai largi de finanțare pentru sport și cultură. De exemplu, în 2025, zeci de milioane de lei au fost distribuite către diverse structuri sportive, cu Universitatea Cluj printre principalii beneficiari.

Totuși, criteriile exacte după care sunt distribuiți acești bani și mecanismele de control ulterior rămân neexplicate.

Emil Boc este primar la Cluj din 2004, cu o întrerupere de circa 3 ani între 2009 și 2012, perioadă în care a fost numit prim-ministru de .