Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, efectuează luni și marți o vizită oficială la , cu scopul consolidării dialogului instituțional, schimbului de bune practici în organizarea serviciilor medicale și participării la o dezbatere europeană dedicată sănătății mintale și utilizării responsabile a instrumentelor digitale în prevenție.

Vizite și întâlniri oficiale

În prima zi a vizitei, luni, ministrul se va deplasa împreună cu ambasadorul României în Regatul Belgiei, Andreea Păstârnac, la Queen Astrid Military Hospital, scrie Agerpres.

Vizita are scopul de a analiza modul în care sunt organizate serviciile medicale, identificând modele eficiente care pot fi adaptate și în sistemul românesc. Această etapă a vizitei subliniază importanța schimbului de bune practici și a colaborării directe între instituțiile medicale din diferite state europene.

Dezbatere europeană pe sănătate mintală

Marți, ministrul va fi unul dintre vorbitorii principali la evenimentul „Prevenția în sănătatea mintală în era digitală în Europa. Instrumente digitale, expertiză umană și protecția minorilor”, organizat la nivelul Parlamentul European.

Potrivit comunicatului oficial, dezbaterea „abordează una dintre principalele provocări de sănătate publică la nivel european, sănătatea mintală, cu accent pe prevenție și intervenție timpurie, în special în rândul copiilor și adolescenților”.

Evenimentul va analiza impactul utilizării instrumentelor digitale și al inteligenței artificiale asupra sănătății mintale, subliniind necesitatea protejării minorilor în mediul online. Participanții vor discuta, de asemenea, despre implementarea responsabilă a tehnologiilor digitale pentru prevenție și pentru sprijinirea copiilor și adolescenților în fața riscurilor asociate mediului digital.

Context și obiective

Vizita ministrului român urmărește consolidarea relațiilor instituționale cu autorități și organizații europene, facilitarea schimbului de experiență și identificarea celor mai bune practici care pot fi implementate în România.

Dialogul va viza atât eficiența serviciilor medicale, cât și modalitățile prin care tehnologia poate fi utilizată responsabil pentru prevenție și pentru promovarea sănătății mintale la nivel european.