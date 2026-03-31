Ministrul Muncii, despre consecințele austerității. România a pierdut peste 50.000 de locuri de muncă

Adrian Teampău
31 mart. 2026, 18:42
Ministrul Muncii, despre consecințele austerității. România a pierdut peste 50.000 de locuri de muncă
Sursa foto: Facebook / @Petre Florin Manole
Cuprins
  1. Florin Manole, despre consecințele politicilor de austeritate
  2. Românii sunt „nemulțumiți în masă”
  3. Alături de Florin Manole, Grindeanu cere responsabilitate liderilor coaliției

Florin Manole, ministrul Muncii, a prezentat consecințele politicilor de austeritate promovate în primul an al mandatului premierului Ilie Bolojan. El vorbește despre dispariția a 7.000 de firme și a peste 50.000 de locuri de muncă.

Florin Manole, despre consecințele politicilor de austeritate

Ministrul Muncii a declarat marţi, la Braşov, că economia României se confruntă cu probleme serioase în contextul politicii de austeritate promovate de guvernul Bolojan. Florin Manole a declarat că, în ultimul an, din cauza dificultăților economice, s-au pierdut aproape 50.000 de locuri de muncă şi s-au închis 7.000 de firme.

„Statistic, este evident că economia nu merge bine atunci când pierzi aproape 50.000 de salariaţi în ultimul an. Este un indicator obiectiv, nu este o opinie, nu este niciun pic de subiectivism în asta, este o veste proastă pentru economie. Este o veste proastă pentru peste 50.000 de familii, este o veste proastă pentru bugetul Casei de Pensii, este o veste proastă în general. La fel de bine putem să ne uităm şi la un alt indicator: în aceeaşi perioadă am pierdut 7.000 de firme”, a arătat ministrul Manole.

Potrivit spuselor sale, toate aceste lucruri duc la concluzia politicile implementate până acum au făcut rău, a afirmat ministrul social-democrat. El a susținut aceste declarații într-o conferință de presă, după ședința reprezentanților organizaţiilor PSD din Regiunea Centru, respectiv Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna şi Braşov.

Românii sunt „nemulțumiți în masă”

Marea majoritate a românilor sunt nemulțumți de povara fiscală pe care Ilie Bolojan a pus-o pe umerii lor pentru a recupera deficitul bugetar. Este opinia președintelui PSD Brașov, Marius Dunca, în completarea a ceea ce a spus Florin Manole. El a acuzat efectele tăierilor care au dus la sărăcirea populației.

„80% dintre oamenii sunt nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă. Nu poţi să stai doar pe tăieri. Tai de la investiţii, tai de la consum, tai de la dezvoltare, doar tăiere şi să nu pui. Clar nu mai putem rezista într-o situaţie de genul acesta. Nu mai putem face faţă. Presiunea este fantastică pe companiile româneşti, pe fiecare cetăţean în parte”, a spus liderul PSD Braşov.

Alături de Florin Manole, Grindeanu cere responsabilitate liderilor coaliției

În acest context, Sorin Grindeanu, președintele PSD a făcut apel la liderii PNL și USR, din coaliția de guvernare să dea dovadă de decență și responsabilitate politică. El a acuzat atitudinea arogantă a echipei guvernamentale din jurul lui Ilie Bolojan care îi tratează cu dispreț atât pe români, cât și pe partenerii social-democrați.

„PSD-ul va decide pentru PSD şi ţinând cont de părerile românilor. Eu nu dau lecţii celor de la PNL şi nu voi da. Eu şi noi nu vom spune celor de la PNL ce să facă şi nici celor de la USR. Noi hotărâm pentru noi în concordanţă cu ce ne spun românii şi ce credem noi că este bine pentru români. Şi asta vom vota în 20 aprilie pentru decizia politică a PSD”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că exclude din start o alianță cu partidele extremiste și totodată, a reluat mesajul conform căruia partidul său nu va susține un guvern minoritar.

„Dar i-aş invita la un pic la decenţă pe colegii de coaliţie, şi cei de la PNL şi cei de la USR. Nu mi-am permis în această perioadă să le dau lecţii nici lor şi nici altora despre cum să se organizeze în interior. Şi nici n-am de gând să o fac. E treaba PNL-ului cum se organizează intern şi e treaba USR-ului. Şi dacă nu mi-am dat cu părerea despre ei, am pretenţia şi avem pretenţia să se abţină a ne da lecţii, pentru că noi decidem pentru noi”, a mai spus Sorin Grindeanu

