Avocat din București, trimis în judecată după ce și-a hărțuit fosta soție prin mesaje. Ce arată datele anchetatorilor

Iulia Petcu
31 mart. 2026, 18:36
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce acuzații au formulat procurorii în acest dosar
  2. Ce arată datele anchetatorilor

Un caz de hărțuire ajuns în atenția procurorilor readuce în discuție limitele comportamentului acceptabil după încheierea unei relații. Un avocat din București este acuzat că și-a terorizat fosta soție prin mesaje repetate și ofensatoare.

Ce acuzații au formulat procurorii în acest dosar

Un avocat din Capitală a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de hărțuire. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi transmis în mod repetat mesaje jignitoare fostei sale soții, generând o stare de teamă.

„La data de 31.03.2026, au fost finalizate cercetările, fiind dispusă de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti trimiterea în judecată, în stare de libertate, şi sesizarea Curţii de Apel Bucureşti cu privire la o persoană fizică, având calitatea de avocat în cadrul Baroului Bucureşti, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de hărţuire”, au transmis procurorii, potrivit Antena3.

Cazul va fi analizat de instanță, inculpatul fiind cercetat în stare de libertate, conform informațiilor oficiale comunicate de autorități.

Ce arată datele anchetatorilor

Potrivit datelor din dosar, faptele s-ar fi petrecut într-un interval de aproximativ două săptămâni, între 13 și 25 iulie 2024. Anchetatorii susțin că au fost expediate în total 205 mesaje, dintre care 56 aveau un conținut obscen, injurios sau jignitor. Frecvența ridicată și tonul acestora ar fi generat o stare de anxietate și temere în rândul persoanei vătămate. Comunicările ar fi fost realizate prin intermediul platformelor iMessage și WhatsApp, fiind considerate de procurori suficiente pentru a constitui elementele infracțiunii de hărțuire.

Reprezentanții Parchetului au subliniat că instituția își menține angajamentul de a combate ferm orice formă de violență penală îndreptată împotriva femeilor. Astfel de cazuri sunt tratate cu seriozitate, indiferent de statutul profesional al persoanelor implicate.

