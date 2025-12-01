B1 Inregistrari!
Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit

Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit

Ana Maria
01 dec. 2025, 11:51
Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Două cutremure au zguduit România. Unde s-au resimțit seismele
  2. Care este contextul seismologic al anului și al anilor trecuți
  3. Ce trebuie să faci în caz că e un cutremur puternic

Două cutremure au zguduit România, în această dimineață, de Ziua Națională, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul seism a avut magnitudinea de 3,8 și s-a produs la ora 5:40, în județul Vrancea, la o adâncime de 139,4 km.

Două cutremure au zguduit România. Unde s-au resimțit seismele

Primul cutremur s-a produs în apropierea mai multor orașe importante: la 50 km vest de Focșani, 62 km nord de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 72 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești, potrivit INFP.

Cel de-al doilea cutremur, cu magnitudinea 3,3, a avut loc la ora 6:46, în județul Buzău, la adâncimea de 114,5 km, în apropierea orașelor Sfântu-Gheorghe, Focșani, Brașov, Buzău și Ploiești.

Care este contextul seismologic al anului și al anilor trecuți

În acest an au avut loc două seisme mai puternice. Ambele cutremure au avut magnitudinea de 4,4. Primul s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău, iar al doilea a avut loc pe 11 mai, în județul Vrancea.

În 2024, cel mai mare cutremur a avut magnitudinea de 5,4 și s-a produs pe 16 septembrie, în județul Buzău.

Ce trebuie să faci în caz că e un cutremur puternic

În cazul în care are loc un cutremur puternic,  important este să rămâi calm și să reacționezi rapid.

Iată câteva sfaturi pentru a te feri în caz de cutremur:

Dacă ești în interior:

  • Nu fugi afară! Așază-te sub o masă solidă, sub o grindă sau lângă un perete de rezistență.
  • Ține-te departe de ferestre, oglinzi, dulapuri și alte obiecte care pot cădea.
  • Protejează-ți capul și gâtul cu brațele.
  • Nu folosi liftul și nu aprinde focul, deoarece pot exista scurgeri de gaze.

Dacă ești afară:

  • Îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi sau cabluri electrice.
  • Caută un spațiu deschis și rămâi acolo până se opresc mișcările seismice.

Dacă te afli în mașină:

  • Trage pe dreapta, departe de poduri și clădiri.
  • Rămâi în vehicul până se termină cutremurul.

După cutremur:

  • Verifică dacă ești rănit și ajută-i pe cei din jur, dacă poți.
  • Nu folosi telefonul decât pentru urgențe.
  • Urmărește instrucțiunile autorităților la radio, TV sau online.
  • Evită clădirile avariate, pentru că pot urma replici.
