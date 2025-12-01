Două cutremure au zguduit România, în această dimineață, de Ziua Națională, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul seism a avut magnitudinea de 3,8 și s-a produs la ora 5:40, în județul Vrancea, la o adâncime de 139,4 km.
Primul cutremur s-a produs în apropierea mai multor orașe importante: la 50 km vest de Focșani, 62 km nord de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 72 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești, potrivit INFP.
Cel de-al doilea cutremur, cu magnitudinea 3,3, a avut loc la ora 6:46, în județul Buzău, la adâncimea de 114,5 km, în apropierea orașelor Sfântu-Gheorghe, Focșani, Brașov, Buzău și Ploiești.
În acest an au avut loc două seisme mai puternice. Ambele cutremure au avut magnitudinea de 4,4. Primul s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău, iar al doilea a avut loc pe 11 mai, în județul Vrancea.
În 2024, cel mai mare cutremur a avut magnitudinea de 5,4 și s-a produs pe 16 septembrie, în județul Buzău.
În cazul în care are loc un cutremur puternic, important este să rămâi calm și să reacționezi rapid.
Iată câteva sfaturi pentru a te feri în caz de cutremur:
Dacă ești în interior:
Dacă ești afară:
Dacă te afli în mașină:
După cutremur: