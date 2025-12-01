Două cutremure au zguduit România, în această dimineață, de Ziua Națională, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul seism a avut magnitudinea de 3,8 și s-a produs la ora 5:40, în județul Vrancea, la o adâncime de 139,4 km.

Două cutremure au zguduit România. Unde s-au resimțit seismele

Primul cutremur s-a produs în apropierea mai multor orașe importante: la 50 km vest de Focșani, 62 km nord de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 72 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești, potrivit .

Cel de-al doilea cutremur, cu magnitudinea 3,3, a avut loc la ora 6:46, în județul Buzău, la adâncimea de 114,5 km, în apropierea orașelor Sfântu-Gheorghe, Focșani, Brașov, Buzău și Ploiești.

Care este contextul seismologic al anului și al anilor trecuți

În acest an au avut loc două mai puternice. Ambele cutremure au avut magnitudinea de 4,4. Primul s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău, iar al doilea a avut loc pe 11 mai, în județul Vrancea.

În 2024, cel mai mare cutremur a avut magnitudinea de 5,4 și s-a produs pe 16 septembrie, în județul Buzău.

Ce trebuie să faci în caz că e un cutremur puternic

În cazul în care are loc un cutremur puternic, important este să rămâi calm și să reacționezi rapid.

Iată câteva sfaturi pentru a te feri în caz de cutremur:

Dacă ești în interior:

Nu fugi afară! Așază-te sub o masă solidă, sub o grindă sau lângă un perete de rezistență.

Ține-te departe de ferestre, oglinzi, dulapuri și alte obiecte care pot cădea.

Protejează-ți capul și gâtul cu brațele.

Nu folosi liftul și nu aprinde focul, deoarece pot exista scurgeri de gaze.

Dacă ești afară:

Îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi sau cabluri electrice.

Caută un spațiu deschis și rămâi acolo până se opresc mișcările seismice.

Dacă te afli în mașină:

Trage pe dreapta, departe de poduri și clădiri.

Rămâi în vehicul până se termină cutremurul.

După cutremur: