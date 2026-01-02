Creșterea prețurilor și a taxelor pune mari presiuni pe bugetele românilor și a străinilor stabiliți în România. Valul de scumpiri le dă mari bătăi de cap și celor care s-au mutat relativ recent în țara noastră, dar tot au apucat să simtă pe propria piele cum, un salariu ce altădată îți permitea să trăiești confortabil, acum devine insuficient. Postarea unui francez stabilit în Brașov, care s-a plâns de creșterea costului vieții, a stârnit o dezbatere în mediul online. Este mai ieftin să trăiești în Franța, comparativ cu România?

Postarea unui francez stabilit în Brașov

Într-o postare făcută pe celebra platformă Reddit, un francez și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește creșterile prețurilor din România. Bărbatul a povestit că s-a mutat în Brașov în urmă cu cinci ani, iar salariul de 5.000 de lei îi permitea să ducă o viață confortabilă. Acum însă, în urma valului de scumpiri, bugetul său începe să se simtă ca insuficient. O vizită recentă în Franța l-a făcut să remarce că diferențele dintre cele două țări, cea natală și cea în care s-a mutat, nu mai sunt la fel de semnificative ca atunci când el a ales să ia calea României. Tocmai din acest motiv, s-a întrebat dacă ar fi mai bine să se reîntoarcă în Franța.

„Bună ziua, sunt francez și locuiesc în România de aproape 5 ani. Am ajuns în anului 2021. Am un salariu românesc de aproximativ 5.000 de lei, care înainte era foarte confortabil pentru a trăi, dar acum, odată cu creșterea taxelor și a prețurilor la alimente, a devenit destul de mic, mai ales când trebuie să plătești și chiria unei camere.

Am fost recent în Franța pentru sărbători și am realizat că prețurile din Franța sunt acum aproape la fel ca în România, dar salariile sunt de două ori mai mari. De exemplu, în România, pentru două persoane, un restaurant ajunge la aproximativ 150 de lei, iar în Franța este cam 30 € pentru aperitiv și fel principal. Ce părere aveți despre asta? Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea pentru a avea un trai mai confortabil”, a scris utilizatorul .

Cum i-au răspuns internauții

Postarea a atras numeroase comentarii. În timp ce unii oameni au spus că, în continuare, chiriile din Franța sunt mult mai mari decât cele din România, cheltuială care atânră greu la bugetul unei persoane, alții sunt de părere că întoarcerea în țara natală ar putea fi o idee bună, în actualul context din România.

„Vezi cât costă chiriile în Franța și te calmezi. Dar da, la alimente, avem aceleași prețuri ca în restul Europei”

„Ești primul francez despre care am auzit că a emigrat în România să se angajeze și să trăiască decent din salariu, în România. Crezi că degeaba pleacă lumea din România în Franța?”, au fost o parte din comentarii.

Dacă viața nu se scumpise suficient în ultimul an, de la 1 ianuarie, românii se confruntă cu alte majorări care vor îngreuna gestionarea bugetelor. Carburanții, alimentele și impozitele pentru case și mașini cresc semnificativ.