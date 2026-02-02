B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Semnătura electronică devine mai accesibilă ca niciodată. Cum vor putea românii semna documente fără ghișee

Semnătura electronică devine mai accesibilă ca niciodată. Cum vor putea românii semna documente fără ghișee

Iulia Petcu
02 feb. 2026, 22:45
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce liberalizarea semnăturii electronice
  2. Cum va transforma viața digitală a românilor
  3. De ce este importantă pentru economia românească

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a introdus o reformă importantă care facilitează semnătura electronică în România. Noul ordin de ministru, publicat pe 2 februarie în Monitorul Oficial, permite utilizarea semnăturii digitale fără prezență fizică la ghișee, oferind documentelor semnate online deplină valoare juridică. Această schimbare urmărește simplificarea interacțiunii cu statul și alinierea legislației românești la standardele europene.

Ce schimbări aduce liberalizarea semnăturii electronice

Reforma elimină barierele birocratice și facilitează procesul de obținere a semnăturii electronice prin identificare la distanță. Ministerul subliniază importanța securității:

„MEDAT este preocupat de a asigura permanent actualizarea cadrului legal în raport cu dinamica adoptării actelor de punere în aplicare la nivel european, astfel încât să fie respectate cerințele de securitate impuse în domeniul utilizării semnăturii electronice”.

Astfel, documentele digitale devin echivalente cu cele tradiționale, reducând nevoia de deplasări și timp pierdut, relatează Ziare.com.

Cum va transforma viața digitală a românilor

Ministrul Irineu Darău consideră că măsura valorifică potențialul tehnologic al României și oferă libertate cetățenilor:

„Prin acest ordin, punem capăt unei perioade de așteptare mult prea lungi și deblocăm, în sfârșit, potențialul digital al României. Cel mai important beneficiu este că românii vor putea semna mult mai multe tipuri de documente folosind semnătura avansată”.

Noua reglementare este menită să sprijine atât mediul privat, cât și cetățenii, oferind reguli clare pentru prestatorii de servicii de încredere și proceduri anti-fraudă eficiente. În termen de 60 de zile, noile proceduri vor fi complet funcționale, creând un ecosistem digital sigur și transparent, în care interacțiunea cu statul se realizează rapid și fără obstacole.

De ce este importantă pentru economia românească

Prin simplificarea proceselor și crearea unui cadru clar, semnătura electronică devine un instrument cotidian accesibil pe scară largă. Această reformă sprijină competitivitatea companiilor românești pe piața digitală europeană și transformă digitalizarea dintr-un concept tehnic într-o practică comună, eficientă și sigură.

