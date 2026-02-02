B1 Inregistrari!
Acasa » IT&C » Concurența se încinge pe piața smartphone-urilor pliabile. Apple analizează un model de tip Flip

Adrian Teampău
02 feb. 2026, 22:50
Sursa Foto: Hepta/ Sven Hoppe
Cuprins
  1. Apple se extinde pe piața telefoanelor pliabile
  2. Strategia de lansare

Apple intenționează să se extindă pe piața smartphone-urilor pliabile dominată în prezent de cele două modele Samsung, Fold și Flip. Compania americană ia în considerare un dispozitiv de tip „clamshell”, care se pliază vertical.

Un nou model de telefon mobil pliabil este analizat de compania americană după lansarea primul său dispozitiv, așteptată în acest an. Apple ia în calcul extinderea gamei de dispozitive pliabile cu un dispozitiv similar telefoanelor care se pliază vertical, cunoscute popular drept „Flip”. Informația a fost dezvăluită de publicația Bloomberg.

În prezent, piața telefoanelor pliabile este dominată de Samsung, compania sud-coreeană, cu cele două modele „Flip” și „Fold”.

Potrivit publicației citate compania de telefonie mobilă analizează un nou proiect care se află într-o fază de evaluare. Finalizarea și intrarea în producție a acestui dispozitiv, de tip „Flip” depinde de performanța comercială a primului iPhone pliabil. Este vorba despre un model de tip „Fold”, care se deschide ca o carte. Acest dispozitiv este așteptat undeva în toamnă.

Strategia de lansare

Compania Apple și-a gândit stratgia de intrare pe piața dispozitivelor mobile pliabile etapizat. Mai întâi se dorește testarea reacției populației la un iPhone cu ecran pliabil de mari dimensiuni.

În cazul în care noul dispozitiv va prinde, iar cererea va fi solidă, compania ar putea accelera și dezvoltarea unui model de tip Flip care se pliază vertical. Astfel, noul model iPhone va concura direct cu seria Galaxy Z Flip a celor de la Samsung.

Un argument important în favoarea dezvoltării unui teleon de tip Flip este costul de producție. Conform informațiilor din industrie, aceste modele sunt mai ieftin de fabricat decât celelalte, de tip Fold. Costurile reduse ar permite producătorului american să poziționeze un eventual iPhone Flip la un preț mai accesibil decât un Fold. Iar acest lucru s-ar întâmpla fără ca firma să renunțe la statutul de produs premium.

Tags:
