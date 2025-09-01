Captură de sute de mii de euro la frontiera de vest a României. Polițiștii au descoperit două autoturisme care fuseseră furate, în valoare de peste 215.000 de euro.

Cuprins:

De unde au fost furate cele două autoturisme Ce acuzație i se aduce șoferului celei de-a doua mașini

De unde au fost furate cele două autoturisme

Descoperirile făcute de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a avut loc duminică, 31 august. Oamenii legii au găsit două autoturisme de lux, cu o valoare totală ce depășește 215.000 de euro, căutate de autoritățile din Austria și Italia, în vederea confiscării.

Prima mașină a fost găsită în timp ce încerca să intre în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Foeni, în timp ce cel de-al doilea autoturism a fost descoperit la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița.

„Primul caz a fost înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Foeni, unde s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de intrare în România un cetățean român, aflat la volanul unui autovehicul înmatriculat în Serbia. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, figurează în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile din Austria, în vederea confiscării”, a scris Poliția de Frontieră într-un comunicat, potrivit .

Șoferul a susținut în fața autorităților că a cumpărat autoturismul dintr-un parc auto din Austria, prin intermediul unei persoane necunoscute, fără a ști că mașina a fost furată și este căutată internațional.

„Autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul sectorului, iar pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, conform prevederilor legale în vigoare”, se mai arată în comunicat.

Ce acuzație i se aduce șoferului celei de-a doua mașini

Al doilea autoturism, estimat la 16.000 de euro, era căutat de autoritățile din Italia. Și la volanul acestei mașini se afla tot un cetățean român, pe numele căruia s-a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire.

„Al doilea caz a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, unde un bărbat, cetățean român, s-a prezentat pentru efectuarea verificărilor de frontieră. Cu această ocazie, colegii noștri au constatat că autoturismul pe care îl conducea figura ca fiind căutat de autoritățile din Italia, în vederea confiscării. Și de această dată, autovehiculul, estimat la aproximativ 16.000 euro, a fost indisponibilizat, iar conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire”, a mai transmis Poliția de Frontieră.