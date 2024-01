Dragoș Damian, despre creșterea prețurilor la medicamente: Am niște date aici, care sunt foarte interesante. Noi le-am trimis și Ministerului Sănătății (VIDEO)

Dragoș Damian, CEO la Terapia Cluj, a avut o intervenție telefonică, pe B1 TV, în cadrul emisiunii „Politica Zilei” moderată de Ioana Constantin, unde a vorbit despre scumpirea medicamentelor.

Dragoș Damian a spus de ce nu putem avea medicamente ieftine, așa cum a declarat ministrul Sănătății.

„Depinde care este definiția medicamentului ieftin. Noi am încercat să definim medicamentul ieftin ca fiind undeva în zona între 2 EUR, adică 10 RON și 50 RON, adică 10 EUR, pentru că aceste medicamente sunt de obicei cele mai susceptibile de a dispăre. Prețul la medicamente, fiind în marea majoritate a țărilor europene controlat de către autorități, el este plafonat, este limitat, dar în momentul în care cresc toate costurile de fabricație, vorbim aici de materii prime, materiale, costul cu forța de muncă, utilități și așa mai departe, automat producătorii decid să scoată din producție anumite medicamente, de obicei, aceste aceste medicamente ieftine. Și mai este o problemă. Nu vreau să intru în aspecte tehnice, în momentul în care deservești o țară cu o populație de 15 milioane de locuitori, costul pe cutie este mult mai mare decât dacă deservești o țară cu 80 de milioane de locuitori, pentru că seriile sunt mai mari și este mai ieftin să le produci. Eu am niște date aici, care sunt foarte interesante. Noi le-am trimis și Ministerului Sănătății. Sunt date de la companiile care fac evaluări de piață. Prețul mediu pe o cutie de medicament în România, fabricată de un producător din România, este de circa 14,7 RON sub 15 RON, deci este un preț extrem de competitiv și de bun pentru un sistem sanitar care se plânge că n-are bani.

Prețul mediu pe medicamentele acestea generice, banale, importate este de aproape 21 RON, deci cu aproape 50 % mai mare. E clar că există un avantaj de a avea medicamente în România. Pe de altă parte, nu poți să te aștepți ca la o inflație de 15 %, iar ne așteptăm 10 %. Prețurile să fie într-una înghețate. Ele au fost înghețate până în august, când am avut discuția de creșteri de prețuri, din 2012, dacă nu mă înșel, adică la o inflație de 50-60 % cumulată, nu poți să te aștepți ca prețurile la medicamente să fie înghețate, fără ca aceste medicamente să dispară. În urmă cu un an de zile, lumea spunea: Domnule, mai bine scumpiți medicamentele, nu vă mai lăudați cu cel mai mic preț, scumpiți-le ca măcar să le avem în piață. Acum au fost discuții, de ce ați scumpit medicamentele?

Noi ce am cerut întotdeauna este o creștere a prețului cu rata inflației din acel an.”

Dragoș Damian a fost întrebat cum vom putem rezolva problema aceasta, pentru că vorbim de pacienții cronici.

„În primul rând, marea majoritate a acestor medicamente sunt medicamente decontate de stat, deci pacienții, de fapt, nu simt a creșterile de costuri. Ceea ce nu simt pacienții este că nu simt scăderile de preț, pentru că medicamentul fiind gratuit, nu s-a văzut că, de fapt, la vreo 2000 de medicamente au scăzut prețurile, ceea ce e bine pentru sistemul de sănătate. Cred că problema se va rezolva în cele din urmă. Nu vreau să arunc pisica moartă cu o politică la nivel european, o politică a medicamentului și a prețurilor de medicamente la nivel european, pentru că altfel Europa tratează medicamentele ca pe o marfă, le lase să se mute dintr-o țară în alta și atunci țările mai bogate vor lua medicamente din România și se vor duce. De aceea dispar medicamentele, prețuri mici, taxa pe cifra de afaceri, exportul paralel, insuficiente fabrici de medicamente în România sau insuficient interes pentru fabrici în România, se cheamă politici publice, la urma urmei, pe care guvernele trebuie să le rezolve sustenabil, nu să se schimbe de la un guvern la altul.”