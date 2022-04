Dragoș Damian (PRIMER): Alexandru Rafila, primul ministru al Sănătății care vorbește public despre rolul strategic al celor circa 30 de fabrici de medicamente din România

PRIMER – Patronatul Producatorilor Industriali de medicamente din Romania – care cuprinde 24 de situri de fabricatie de medicamente in tara, doreste sa comenteze la cald pe marginea discursului Ministrului Sanatatii referitor la fabricile de medicamente din Romania din 7 aprilie, Ziua Mondiala a Sanatatatii.

Dr. Dragos Damian, Director Executiv PRIMER

Profesorul Alexandru Rafila este primul Ministru al Sanatatii care vorbeste public despre rolul strategic al celor circa 30 de fabrici de medicamente din Romania. Probabil ca daca nu ar fi fost pandemia si razboiul nici acum autoritatile medicale nu ar fi luat in seama acest domeniu economic. Este un discurs opus fata de ceea ce am auzit in ultimii 5 ani de la alti oficiali, in functie si acum la MS sau CNAS, care ne spuneau “daca nu va convine, puteti pleca”, atunci cand le solicitam ajutorul

Nici un Ministru al Sanatatii nu a calcat in fabricile de medicamente din tara aflate in proprietate privata.

Ce mai trebuie stiut, inclusiv de Domnul Presedinte Nicolae Ciuca, de Domnul Presedinte Marcel Ciolacu si de Dl Ministru Adrian Caciu , este ca fabricile de medicamente din tara pot produce orice medicament iesit de sub patent, in orice forma de prezentare sau concentratie, daca aceste lucru este solicitat. Sau ca fabricile din tara sunt inspectate de cele mai prestigioase autoritati din lume si ca e scris “Made in Romania” pe medicamente care ajung la pacienti din 90 de tari. Sau ca in fabricile din tara lucreaza 5000 de specialisti de prim rang, si ca echipamentele de lucru sunt tehnologie si digitalizare de ultima generatie. Sau ca industria farmaceutica din Romania ajuta la crearea unui numar de peste 60.000 de joburi de orizontala si verticala.

Dar trebuie trecut de la declaratii apreciative la actiuni reale. Ministerul Sanatatii trebuie sa modifice urgent metodologia de calcul a preturilor pentru ca sunt zeci de medicamente ieftine in pericol de a fi scoase din fabricatie, sunt solicitari care zac la minister si de 3 ani. Ministerul de Finante trebuie sa schimbe taxa clawback si sa scuteasca de aceasta plata companiile care fac in Romania investitii in fabrici noi. Consiliul Concurentei trebuie sa verifice blocajele de pe anumite canale comerciale, sunt jucatori care nu vor sa achizitioneze medicamentele fabricate in Romania pe motiv ca “sunt prea ieftine”.

Acestea sunt masurile reale care trebuie luate imediat pentru ca pacientii sa aiba acces mai bun la medicamentele fabricate in Romania iar sistemul sanitar sa realizeze economii. PRIMER cere de ani buni introducerea masurilor de mai sus, pentru ca Romania sa aiba o industrie farmaceutica de aceeasi marime ca cele din Ungaria, Polonia, Cehia sau Slovenia, ca sa dam exemple doar din Estul Uniunii Europene.