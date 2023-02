Drama unui tânăr plecat la muncă în străinătate: „Mai vrei Germania? Asta e țara care pe tine te va băga în depresie”

Cosmin, un tânăr român care a plecat la muncă în Germania, a povestit pe contul său de TikTok lucrurile pe care trebuie să le suporte de fapt persoanele care vin în această țară cu gândul că vor avea parte de un trai mai bun.

Prețul plătit pentru românii plecați la muncă în străinătate

Prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, tânărul explică viața pe care românii o au în străinătate, revoltat de tratamentul pe care aceștia îl primesc din partea nemților.

„Mai vrei Germania? Hai să-ți zic eu câteva chestii despre Germania. Asta este țara care pe tine te va băga în depresie, vrând, nevrând, mai devreme sau mai târziu. Asta e țara roboților în care nu ai voie să fii diferit. Asta e țara în care pe tine te face din pix, pe foaie direct și drepturile tale ca și om dispar încet-încet.

Asta e cușca Europei, fratele meu, dacă ai venit aici poți să-ți iei adio de la libertate. Asta e țara aia care îți dă sentimentul ăla de zici că ești un pușcăriaș. Și, uite așa, s-a ajuns la țara aia în care toată lumea vorbește. Fraților, de asta le și merge lor.

Aici muncești pe rupte singur și salariul îl împarți cu fratele tău imaginar: statul. Ăștia ți-ar mai lăsa numai cât să trăiești și atât. Asta e țara aia în care iau taxe pentru orice. Mai lipsește să pună o taxă și pe aerul pe care îl respiri", a povestit Cosmin Borser.

Mai vrei Germania? Partea 1

Cel mai mare motiv de supărare sunt taxele

„Nu am voie nici la mine în curte, în fundul curții nu am voie să mă c*c, că trebuie să plătesc o taxă că m-am c***t la mine. Pe lângă taxa aia mai plătesc și o amendă că m-am c***t în fundul curții. Asta e țara aia faină unde te pune să plătești taxe dacă ai peste 23 de ani și nu ai copii. Deci, efectiv plătesc taxe la stat că nu am copii, plătesc radio care nu-l folosesc absolut deloc, e o manipulare, 63 de euro o dată la trei luni. Pentru ce, mă?

Asta e țara aia în care tu ești obligat să îți plătești religia. Pentru mine țara asta este moartă din orice punct de vedere. Au infrastrcutură și roboți care să plătească taxe la stat. Dar tu ca om aici ești ca într-o cușcă. Nu ai voie să faci nimic, nu ai voie să tragi o bășină că ți-e frică să nu te audă sau să-ți dea amendă. Și dacă nu faci nimic greșit, tot e greșit.

Asta e mentalitatea lor de fixiști. Băi, fixiști! Eu am una și bună, așa o țin până nu se mai poate, când ești prea fixist, prea corect și prea drept o dai în prostie și când o dai în prostie o dai de tot”, a mai spus tânărul.