Droguri de mare risc, sub mașina senatorului USR Ciprian Rus. Reacția politicianului

Un caz șocant a avut loc la un service auto din județul Cluj, unde senatorul USR Ciprian Rus a sunat la 112 după ce a făcut o inspecție de rutină a mașinii. Sub autovehiculul său s-a găsi

Droguri interzise sub mașina senatorului

Procurorii DIICOT au preluat cazul, iar în urma rezultatelor din laborator s-a constatat că pachetul conținea 60 de grame MMC (Methylamino Methylphenyl Propan), Formula psihoactivelor a fost introdusă pe lista interzisă cu doar două luni în urmă, conform

Senatorul USR a povestit că s-a dus la service pentru că scârțăia ceva la mașină, iar el trebuia să meargă până în Ungaria.

„Îmi scârțâia o plăcuță, trebuia să mă duc în Ungaria, m-am dus la service auto să vadă de ce îmi scârțâie. În momentul în care au ridicat mașina pe elevator, mecanicul a glumit că mi-a pus soția sau cineva un dispozitiv GPS pe mașină să mă urmărească. Am zis că ce dispozitiv?

M-am dus, mi-au arătat ce e, am pus mâna l-am dat jos, era prins cu niște magneți foarte puternici undeva în partea de jos a pragului mașinii către roata din spate, în așa fel încât să nu se vadă din afară. L-am luat jos, așa la palpare am zis că nu are ce GPS să fie că ăla nu îl învelești în sac de nailon ca și la coșul de gunoi. Am palpat părea și tare și moale, am zis că e interesant, hai să văd ce înăuntru. Am luat un cutter, am tot tăiat celofanul ăla negru și am găsit doi magneți mari și înăuntru ceva care semăna cu cristale”, a spus senatorul USR din Cluj.

Astfel, a sunat imediat la 112 să anunțe incidentul.

„Era un pacheţel un pic mai îngust decât un pachet de ţigări, dar mai lung, învelit în nailon negru, similar cu nailonul din care sunt făcuţi sacii de gunoi. Erau nişte prafuri şi amestec de prafuri şi cristale de culoare alb-gălbuie. În momentul respectiv mi-am dat seama că putea să fie orice acolo”, a declarat senatorul.

Crede că au fost puse intenționat

Acesta crede că drogurile au ajuns sub mașina sa cu intenție, dar nu crede că a fost folosit pe post de curier pentru că foarte puțini oameni știau despre călătoria sa.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a afla circumstanțele în care pachetul a ajuns sub mașina senatorului.