Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit în cadrul Podcastului B1 despre investițiile care se fac în sistemul sanitar din Ilfov.

Investiții în sistemul sanitar din Ilfov

„Cu bani europeni construim două ambulatorii extrem de importante, vitale pentru locuitorii județului Ilfov, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ilfov un ambulatoriu unde vor fi peste 10 specialități medicale. Tot aici vedeți o aparatură de ultimă generație care a fost achiziționată în ultima perioadă.

Avem un nou RMN în Spitalul Județean Ilfov.

Arată ca un spital modern, adecvat anului 2025, arată a spital în care pacienții să intre cu încredere că vor fi tratați adecvat, cum merită.

Ambulatoriul e în curs de construcție, va avea mai multe specialități și un cabinet materno-fetal. Foarte important! (…) A devenit o maternitate foarte importantă Spitalul Județean Ilfov, pentru că sunt foarte mulți bebeluși care vin anual pe lume în spitalul nostru”, a explicat Mirabela Dumitrache.

La rândul său, Ștefan Rădulescu, vicepreședintele CJ Ilfov, a vorbit despre fondurile europene atrase în domeniul sănătății: „S-au cumpărat echipamente în spitalele pe care le avem în coordonare împotriva nosocomialelor și pentru dotarea ambulatoriilor. Din câte îmi aduc aminte, avem undeva între 15 și 20 de milioane de euro doar în infrastructura spitalicească, investiții care s-au dus în această aparatură”