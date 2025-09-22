Dumitrache (CJ Ilfov), despre investițiile din județ: Continuăm proiectele pe apă, canalizare și infrastructură rutieră. Banii sunt de la Uniunea Europeană și din bugetul Consiliului Județean (VIDEO)

Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit pentru B1 TV despre investițiile în infrastructură pe care instituția le derulează în județ. La capitolul evenimente, aceasta a invocat Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret și târgurile ce vor avea loc de sărbători în mai multe localități, inclusiv „Ambasada lui Moș Crăciun” din Mogoșoaia.

Ce investiții se fac în Ilfov

„În momentul de față, cel mai mare proiect al județului Ilfov e proiectul apă și canal, care continuă. Sunt mai multe contracte pe bani europeni care continuă în tot județul Ilfov. Pe zoan Găneasa – Afumați, de exemplu, sunt două contracte, pe zona Snagov sunt două contracte, toate sunt pe bani europeni. Sunt deja și primele rezultate, pe anumite localități ne apropiem deja de recepțiile finale.

Când vorbim de rețelele de apă și canalizare, pe zona de est, pe zona de nord, lucrurile sunt foarte avansate, pe zona de sud au fost niște probleme. Probleme sunt când lucrezi în teren, că sunt tot felul de impedimente tehnice și atunci trebuie să vii cu soluții.

Continuă investițiile și în ce privește infrastructura rutieră, vorbim de bani europeni, dar vorbim, atenție, și de bani de la bugetul Consiliului Județean Ilfov.

Tocmai a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru drumul județean 601 A-Chiajna, un drum extrem de important care o să facă legătura între Capitală, Sectorul 6 mai exact, Uverturii, satele Dudu, Roșu, Chiajna. E un drum extrem de important pe care-l construim cu bani europeni. Curând lucrările vor începe în teren.

Sunt lucrări pe drumurile județene, sunt lucrări pe străzile pe care le preluăm în administrare din interiorul localităților, pentru că ajutăm localitățile.

Vorbim de proiecte pe bani europeni, pe bani de la bugetul Consiliului Județean Ilfov, pe care cetățenii așteaptă să le ducem la bun sfârșit. Localitățile au nevoie de condiții moderne de trai, sunt elemente fără de care nu putem trăi în 2025”, a explicat Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în cadrul Podcastului B1, moderat de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.