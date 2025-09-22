B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dumitrache (CJ Ilfov), despre investițiile din județ: Continuăm proiectele pe apă, canalizare și infrastructură rutieră. Banii sunt de la Uniunea Europeană și din bugetul Consiliului Județean (VIDEO)

Dumitrache (CJ Ilfov), despre investițiile din județ: Continuăm proiectele pe apă, canalizare și infrastructură rutieră. Banii sunt de la Uniunea Europeană și din bugetul Consiliului Județean (VIDEO)

B1.ro
22 sept. 2025, 13:36
Dumitrache (CJ Ilfov), despre investițiile din județ: Continuăm proiectele pe apă, canalizare și infrastructură rutieră. Banii sunt de la Uniunea Europeană și din bugetul Consiliului Județean (VIDEO)
Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov. Captură video B1 TV

Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit pentru B1 TV despre investițiile în infrastructură pe care instituția le derulează în județ. La capitolul evenimente, aceasta a invocat Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret și târgurile ce vor avea loc de sărbători în mai multe localități, inclusiv „Ambasada lui Moș Crăciun” din Mogoșoaia.

Ce investiții se fac în Ilfov

„În momentul de față, cel mai mare proiect al județului Ilfov e proiectul apă și canal, care continuă. Sunt mai multe contracte pe bani europeni care continuă în tot județul Ilfov. Pe zoan Găneasa – Afumați, de exemplu, sunt două contracte, pe zona Snagov sunt două contracte, toate sunt pe bani europeni. Sunt deja și primele rezultate, pe anumite localități ne apropiem deja de recepțiile finale.

Când vorbim de rețelele de apă și canalizare, pe zona de est, pe zona de nord, lucrurile sunt foarte avansate, pe zona de sud au fost niște probleme. Probleme sunt când lucrezi în teren, că sunt tot felul de impedimente tehnice și atunci trebuie să vii cu soluții.

Continuă investițiile și în ce privește infrastructura rutieră, vorbim de bani europeni, dar vorbim, atenție, și de bani de la bugetul Consiliului Județean Ilfov.

Tocmai a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru drumul județean 601 A-Chiajna, un drum extrem de important care o să facă legătura între Capitală, Sectorul 6 mai exact, Uverturii, satele Dudu, Roșu, Chiajna. E un drum extrem de important pe care-l construim cu bani europeni. Curând lucrările vor începe în teren.

Sunt lucrări pe drumurile județene, sunt lucrări pe străzile pe care le preluăm în administrare din interiorul localităților, pentru că ajutăm localitățile.

Vorbim de proiecte pe bani europeni, pe bani de la bugetul Consiliului Județean Ilfov, pe care cetățenii așteaptă să le ducem la bun sfârșit. Localitățile au nevoie de condiții moderne de trai, sunt elemente fără de care nu putem trăi în 2025”, a explicat Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în cadrul Podcastului B1, moderat de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
Eveniment
Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
Eveniment
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
Eveniment
România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
Scapă de sforăit cu ajutorul unui aliment pe care îl ai deja în frigider. Despre ce este vorba
Eveniment
Scapă de sforăit cu ajutorul unui aliment pe care îl ai deja în frigider. Despre ce este vorba
Simptomele pe care nu ar trebui să le consideri o parte naturală a îmbătrânirii. Iată la ce trebuie să fii atent
Eveniment
Simptomele pe care nu ar trebui să le consideri o parte naturală a îmbătrânirii. Iată la ce trebuie să fii atent
Ilfovul, gazda celei mai mari competiții de anduranță ecvestră din estul Europei. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Evenimentul presupune o întreagă desfășurare de forțe. E o mândrie pentru întreaga țară” (VIDEO)
Eveniment
Ilfovul, gazda celei mai mari competiții de anduranță ecvestră din estul Europei. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Evenimentul presupune o întreagă desfășurare de forțe. E o mândrie pentru întreaga țară” (VIDEO)
Jumătate dintre români ar vota un partid nou, față de 30% acum 10 ani
Eveniment
Jumătate dintre români ar vota un partid nou, față de 30% acum 10 ani
Cine e noul șef Hidroelectrica. Bogdan Badea are teren de lux pe o insulă exotică UNESCO
Eveniment
Cine e noul șef Hidroelectrica. Bogdan Badea are teren de lux pe o insulă exotică UNESCO
Top 3 obiceiuri pe care să le respecți după vârsta de 40 de ani. Iată ce spune un medic
Eveniment
Top 3 obiceiuri pe care să le respecți după vârsta de 40 de ani. Iată ce spune un medic
Viața la pensie: cum își împart europenii banii după 65 de ani
Eveniment
Viața la pensie: cum își împart europenii banii după 65 de ani
Ultima oră
15:31 - Alexia Eram nu se mai ascunde! Imagini cu noul iubit, publicate chiar de ziua lui (FOTO)
15:30 - Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
15:29 - Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis
15:14 - Mare atenție! Acestea sunt zilele în care nu este bine să retragi bani de la bancomat: „Ar trebui să faceți asta”
14:56 - Kamara, momente dificile: „De doi ani nu am mai fost la nicio emisiune. Nu prea mai funcționează nici concertele”. Cu ce probleme se confruntă
14:53 - Carmen Tănase, mărturisiri spectaculoase: „Eu n-am vrut să mă fac actriță”. Ce rol nu ar putea interpreta niciodată
14:47 - „Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
14:44 - România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
14:30 - Florin Ristei, despre relația cu fratele său, Dan: „Ne vedem rar”. Cum se înțeleg cei doi
14:29 - Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)