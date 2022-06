Ela Crăciun a fost agresată de un șofer. Prezentatoarea a trecut prin clipe de groază: „A dat cu pumnii în volan. A luat foc”

Ela Crăciun, cunoscuta prezentatoare de la Antena 3, a povestit un incident neplăcut care i s-a întâmplat în timpul unei curse pe care o comandase printr-o aplicație de .

Aceasta s-a declarat complet dezamăgită de astfel de servicii și chiar a fost nevoită să sune la poliție. Ela Crăciun a povestit că a întâlnit un șofer recalcitrant, care conducea imprudent, motiv pentru care a început să-și facă griji pentru siguranța ei.

Șoferul i-a pus viața în pericol și a dat-o afară din mașină

„Am fost extrem de nervoasă, pentru că am ajuns să plătesc pentru niște servicii neonorate și chiar pentru abuzul la care am fost supusă. După ce am făcut comandă pentru o mașină, nu apuc să ajung la colțul străzii că am mutat telefonul de pe speaker, pentru a nu deranja.

Nici mie nu îmi face plăcere ca cineva să îmi asculte convorbirile private. În același timp, șoferul a început să țipe la mine să închid difuzorul telefonului. După 3-4 minute, la finalul convorbirii mele telefonice, mi-am cerut scuze pentru incident, moment în care șoferul a luat foc.

A început să pună o frână bruscă, a dat cu pumnii în volan, a vorbit extrem de urât, iar la prima intersecție oprește și mă dă jos din mașină. Am sunat la 112 și am reclamat prezența unui șofer periculos pe stradă”, a povestit Ela Crăciun, pe contul său de Instagram, marcată de incident, potrivit

„Ce m-a supărat cel mai tare este faptul ca eu o aduc pe fiica mea acasă de multe ori, cu mașina furnizată de această aplicație. Am fost pusă în pericol de un om care nu și-a putut lăsa acasă problemele. Numai gândul că ar putea mă înspăimântă de-a dreptul”, a concluzionat prezentatoarea.