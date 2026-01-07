Primele zăpezi serioase din această iarnă au dus la o criză de sănii la nivel național. Rafturile magazinelor sunt acum goale, iar părinții care vor să le ofere copiilor lor o experiență autentică sunt disperați.

Ce spun angajații magazinelor despre criza de sănii de la nivel național

Codul galben de ninsori abundente va adânci și mai tare criza din sănii de . Dacă anii trecuți, românii nu mai știau ce să facă cu ele și unde să le depoziteze, acum, le caută disperați, doar, doar să facă și ei prezența la derdeluș.

„Deşi sunt de aproape 8 ani în companie, credeam că le-am văzut pe toate, dar nu am văzut până acum o cerere atât de mare pentru sănii mai ales, dar şi pentru toate articolele de iarnă”, a spus Vicenţiu Grosu, angajat magazin articole sportive, pentru Observator News.

„Sâmbătă am început să vindem, chiar sâmbătă la amiază am rămas fără stoc, s-a terminat. Colega noastră de la casă le-a vândut pe toate”, a adăugat Vasile Flueraș, angajat magazin articole sportive.

Dorința a fost atât de mare încât au fost oameni care s-au trezit în zori și au ajuns la magazine înainte de ora deschiderii, pentru a se asigura că mai prind și ei o sanie.

„Aduceam dimineaţă poate şi sute de sănii, iar într-o oră sau două se dădeau toate efectiv. Alergau clienţii către sănii încă de când deschideam magazinul”, a povestit Vicenţiu Grosu.

„Am căutat peste tot, da. De aia am venit şi acum de dimineaţă, la deschiderea magazinului”, a recunscut un bărbat.

Când sunt anunțate noi ninsori în țară

Alergătura pare să fi merit. Pârtiile sunt pline de copii fericiți și adulți care se distrează la maxim.

Cei care nu au prins sănii de cumpărat, au făcut cumva să intre în posesia uneia. Dat fiind contextul climatic, niciodată nu se știe cât de curând vom mai vedea zăpadă.

„Da, ne-a împrumutat naşul”, a spus un bărbat.

„Ieri am venit la sanie şi am venit fără sanie, dar am găsit una aici şi a fost totul ok”, a povestit un altul.

Zăpada a început să se topească, dar nu va mai dura mult până un nou strat se va așeza pe derdelușuri. Este de așteptat un val de ninsori la finalul săptămânii, norocoși fiind români din sud, mai ales cei din .