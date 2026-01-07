Pe Mihai Albu și pe soția sa, Elena, începutul de an i-a prins la Predeal. Însă, având în minte aglomerația care îi va aștepta pe DN1 și orele pe care vor trebui să le petreacă în trafic, cuplul a ales să ia un alt mijloc de transport până la destinație.

Cu ce au călătorit Mihai Albu și soția sa, Elena, până la Predeal

Ca de fiecare dată când românii au zile libere, și săptămânile acestea, în preajma sărbătorilor de iarnă, pe DN1 s-au format cozi infernale. Din dorința de a profita la maxim de vacanța sa și de a nu pierde timpul în trafic, Mihai Albu și soția sa, Elena, au decis să lase mașina în parcare și să ia un alt mijloc de transport spre Predeal. Cuplul a ales să călătorească cu trenul, iar decizia s-a dovedit una extrem de inspirată.

„De , am fost cu Elena, soția mea, și cu Smaranda, fiica ei, câteva zile în Predeal. Am ales să călătorim cu trenul, ca să nu mai avem probleme cu aglomerația aia teribilă pe care o știm, de atâția ani, de Sărbători, de pe șosele

Cu mașina făceam și câte 6 ore, de la București la Predeal, cu trenul am făcut numai 2 ore. Iar condițiile din tren au fost foarte bune, a fost cald. Prețul unui bilet e de vreo 50 de lei, iar pentru un copil e mai puțin. În cele trei patru ore de nervi, pe care le-aș fi făcut în plus, cu mașina, ne-am distrat la săniuș, am făcut fotografii. Eu știu și să schiez, dar, de obicei, mă duc cu prietenii, la schi, acum am fost cu familia, am stat mai mult la baza pârtiei”, a declarat designerul, pentru Click!

Ce surpriză a avut Mihai Albu la intrarea în 2026

2026 nu a adus doar rezoluții pentru români, ci și impozite mai mari. Nici nu a scăpat de majorări, astfel că designerul recunoaște că are de plătit la stat o sumă dublă față de anul trecut.

„Am verificat și eu pe ghiseul.ro, am dublu impozitul, așa cum au mulți români, începând din acest an. Susțin ideea că trebuie făcut ceva, că țara e impas, dar, pe partea cealaltă, sunt greutăți mari de tot, convulsii sociale destule, trebuie să sperăm că totul va fi bine. Să sperăm că 2026 nu va fi atât de rău și de greu, pe cât se preconizează”, a mai adăugat el.