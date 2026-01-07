O căsătorie a fost anulată în Olanda pe motiv că un discurs a fost scris cu ChatGPT. Mirii n-au reușit să înduplece instanța.

Cum s-au căsătorit cei doi îndrăgostiți

În aprilie anul trecut, în Zwolle, nordul țării, un cuplu a ales să se căsătorească printr-o ceremonie simplă, extrem de restrânsă. Așa că a folosit o cunoștință pe post de ofițer de stare civilă pentru o zi. Acest lucru e posibil în Țările de Jos, dar în anumite condiții și în prezența unui ofițer de stare civilă real al administrației locale.

De ce instanța a anulat căsătoria lor

Cunoștința în cauză a redactat un discurs cu ajutorul , or tribunalul a constatat că jurămintele scrise cu ajutorul inteligenței artificiale nu sunt conforme cu cerințele prevăzute de Codul Civil.

„Discursul demonstrează că bărbatul și femeia nu au făcut declarația prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul Civil olandez”, a statuat instanța, potrivit

Prin urmare, actul de căsătorie al celor doi a fost invalidat din punct de vedere juridic.

Cuplul a spus că nu a fost vina lor deoarece ofițerul de stare civilă prezent a omis să le semnaleze acest lucru. Ei au cerut ca măcar să le fie recunoscută administrativ data inițială a căsătoriei.

Instanța a respins această cerere: „Tribunalul înțelege importanța pe care o are pentru cei doi data căsătoriei înscrisă în act, dar nu poate ignora legea”.