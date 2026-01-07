B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța

Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 22:26
Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-au căsătorit cei doi îndrăgostiți
  2. De ce instanța a anulat căsătoria lor

O căsătorie a fost anulată în Olanda pe motiv că un discurs a fost scris cu ChatGPT. Mirii n-au reușit să înduplece instanța.

Cum s-au căsătorit cei doi îndrăgostiți

În aprilie anul trecut, în Zwolle, nordul țării, un cuplu a ales să se căsătorească printr-o ceremonie simplă, extrem de restrânsă. Așa că a folosit o cunoștință pe post de ofițer de stare civilă pentru o zi. Acest lucru e posibil în Țările de Jos, dar în anumite condiții și în prezența unui ofițer de stare civilă real al administrației locale.

De ce instanța a anulat căsătoria lor

Cunoștința în cauză a redactat un discurs cu ajutorul ChatGPT, or tribunalul a constatat că jurămintele scrise cu ajutorul inteligenței artificiale nu sunt conforme cu cerințele prevăzute de Codul Civil.

„Discursul demonstrează că bărbatul și femeia nu au făcut declarația prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul Civil olandez”, a statuat instanța, potrivit Le Parisien.

Prin urmare, actul de căsătorie al celor doi a fost invalidat din punct de vedere juridic.

Cuplul a spus că nu a fost vina lor deoarece ofițerul de stare civilă prezent a omis să le semnaleze acest lucru. Ei au cerut ca măcar să le fie recunoscută administrativ data inițială a căsătoriei.

Instanța a respins această cerere: „Tribunalul înțelege importanța pe care o are pentru cei doi data căsătoriei înscrisă în act, dar nu poate ignora legea”.

Tags:
Citește și...
Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
Externe
Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
Trump, nouă reacție furioasă: Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, nu mi-a dat Premiul Nobel pentru Pace
Externe
Trump, nouă reacție furioasă: Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, nu mi-a dat Premiul Nobel pentru Pace
De ce nu au avut voie Emmanuel Macron și soția sa să participe la înmormântarea lui Brigitte Bardot
Externe
De ce nu au avut voie Emmanuel Macron și soția sa să participe la înmormântarea lui Brigitte Bardot
Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
Externe
Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
Externe
Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
Externe
Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator
Externe
A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator
Unde și cum au fost răniți Nicolas Maduro și Cilia Flores în timpul capturării. Detalii noi din operațiunea militară americană
Externe
Unde și cum au fost răniți Nicolas Maduro și Cilia Flores în timpul capturării. Detalii noi din operațiunea militară americană
Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE. Cine este eligibil și ce interes a generat programul
Externe
Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE. Cine este eligibil și ce interes a generat programul
Armata americană analizează standardele de luptă și integrarea femeilor în unități combatante. Cum justifică Pentagonul această reevaluare acum
Externe
Armata americană analizează standardele de luptă și integrarea femeilor în unități combatante. Cum justifică Pentagonul această reevaluare acum
Ultima oră
23:25 - Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
22:55 - Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel
22:51 - Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
22:50 - Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
22:22 - O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
22:15 - Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
21:52 - Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui
21:44 - De la volan la spital. Cum a provocat un șofer român un accident în Belgia, după ce i s-a făcut sete
21:19 - Povara fiscală apasă tot mai greu pe români. Cât ne costă, de fapt, traiul zilnic: „În vacanţe nici nu mai mergem”
21:12 - Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii