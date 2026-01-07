Un nou scandal juridic zguduie familia Roman, la aproape doi ani de la moartea mamei lor. Catinca și Oana au ajuns în fața instanței după ce a deschis o acțiune împotriva lor. Miza procesului este împărțirea moștenirii, un subiect sensibil care reaprinde tensiuni.

Cine mai este implicat în acest proces de succesiune

În mod surprinzător, în dosarul înregistrat recent pe portalul instanțelor nu figurează doar . Alături de ele a fost chemat și Fiscul. Prezența acestuia nu este deloc întâmplătoare, deoarece RA-APPS urmărește să aibă prioritate în recuperarea unor datorii importante. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, suma vizată se ridică la aproximativ 300.000 de euro.

Pentru clarificarea acestor aspecte, legea impune declanșarea procedurii de succesiune. Aceasta reprezintă procesul legal prin care bunurile unei persoane decedate sunt transferate către moștenitori. Procedura poate fi rezolvată pe cale notarială, prin eliberarea unui certificat de moștenitor. Alternativ, poate ajunge în instanță, în special atunci când apar neînțelegeri sau situații mai complexe.

Succesiunea presupune analizarea documentelor, stabilirea și achitarea datoriilor existente, iar ulterior împărțirea bunurilor conform legii sau unui eventual testament.

Cine răspunde pentru datoriile lăsate în urmă

Datoriile către stat, precum impozitele și taxele restante, nu pot fi ignorate. Acestea sunt verificate strict prin documente oficiale, inclusiv prin Certificatul de Atestare Fiscală emis de . Obligațiile financiare nu dispar odată cu decesul, ci pot fi preluate de moștenitori. Totuși, acest lucru se întâmplă doar dacă aceștia acceptă moștenirea.

În cazul în care datoriile sunt prea mari, renunțarea la succesiune rămâne singura soluție legală prin care moștenitorii pot evita asumarea acestor obligații financiare.

Ce spune familia Roman despre procesul deschis de RA-APPS

Catinca Zilahy a declarat că nu avea cunoștință de existența acestui proces. „Aștept citația, pentru a mă consulta ulterior cu avocații”, a precizat ea pentru spynews.ro.

În aceeași notă, Oana Roman s-a arătat la fel de surprinsă de informațiile apărute. „Habar n-am despre ce vorbești. Nu știu despre ce e vorba. Eu nu am primit nicio citație. O să verific cu avocații, dar oricum mulțumesc mult”, a mai spus aceasta.

Ce datorii a lăsat în urmă Mioara Roman

În spatele acestui conflict juridic se află o situație veche, care s-a întins pe parcursul mai multor ani. Mioara Roman , la vârsta de 83 de ani, într-un azil de bătrâni unde se afla internată de mult timp. La momentul decesului, aceasta acumulase datorii estimate la aproximativ 300.000 de euro, generate de locuirea într-o vilă de stat.

În anul 2008, RA-APPS a majorat chiria imobilului de la 160 de dolari la 6.000 de euro pe lună. Considerând suma imposibil de achitat, Mioara Roman a refuzat atât plata chiriei, cât și părăsirea locuinței, alegând să se judece cu regia. După peste un deceniu de procese, RA-APPS a obținut câștig de cauză și a cerut executarea silită, însă hotărârea instanței nu a fost pusă în practică.