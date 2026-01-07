B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel

Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 22:55
Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce salarii au preoții
  2. Ce salariu are patriarhul Daniel

Preoții din România nu au cu toții aceleași salarii, ci sunt plătiți diferit în funcție de nivelul de pregătire, vechimea în slujire, gradul bisericesc sau poziția ocupată în cadrul Bisericii.

Ce salarii au preoții

De exemplu, un preot debutant, care are studii medii absolvite, pornește cu un salariu de 3.550 de lei. Dacă preotul are studii superioare, va primi 3.700 de lei.

Un preot cu studii superioare, de gradul I, câștigă un salariu de bază de 4.000 de lei, iar un preot cu gradul II de pregătire (tot studii superioare) are un salariu de 3.900 de lei.

Sumele sunt prevăzute în Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar, informează CanCan.

Ce salariu are patriarhul Daniel

Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradaţia 0, apoi se continuă cu gradațiile 1 – 5. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.

Cel mai mult câștigă, evident, patriarhul Daniel – 25.000 de lei. Venitul său concurează cu cel al președintelui României, Nicușor Dan, care are o remunerație lunară de 25.000 de lei brut.

