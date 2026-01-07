Katy Perry și Justin Trudeau se întâlnesc de aproape șase luni. Potrivit unor surse, relația pare să decurgă la fel de bine la intrarea în 2026 ca atunci când s-au cunoscut prima dată, iar asta pentru că Katy îl consideră „irezistibil” pe fostul premier canadian.

Ce o atrage pe Katy Perry la Justin Trudeau

Surse apropiate de Katy au declarat pentru revista OK! că „principalul factor care o atrage” pe cântăreață la Trudeau constă în „caracterul discret” al acestuia.

„Ceea ce o atrage cu adevărat pe Katy este natura calmă și deliberată a lui Justin și lipsa lui de interes pentru faimă”, au explicat sursele, adăugând: „El nu caută atenție, ceea ce este revigorant după relațiile cu oameni care erau mult mai concentrați pe lumina reflectoarelor”.

Sursa a mai spus că Katy consideră conversațiile cu politicianul „energizante”.

„Le-a spus oamenilor apropiați că el o ascultă cu adevărat, o împinge să gândească diferit și se raportează la ea ca la un egal”, a împărtășit sursa. „Pot petrece ore întregi vorbind despre orice, de la politică și cultură până la creșterea copiilor și găsirea sensului vieții. Se simte din nou stimulată mental, ceea ce găsește incredibil de atrăgător.”

Ce au convenit Katy Perry și Orlando Bloom după despărțire

Publicul a început să vorbească despre o posibillă relație de iubire între Katy Perry și Justin Trudeau în iulie 2025, când au fost văzuți la o cină în Montreal. În aceeași lună, cântăreața și actorul Orlando Bloom și-au anunțat despărțirea, după nouă ani de relație.

„În ultimele luni, și-au schimbat dinamica relației, dorindu-și să se concentreze pe creșterea copilului lor. Vor continua să fie văzuți împreună ca o familie, deoarece prioritatea lor comună este – și va fi întotdeauna – creșterea fiicei lor cu dragoste, stabilitate și respect reciproc”, a declarat un reprezentant al cuplului, cu ceva timp în urmă, pentru Us Weekly, citat de .