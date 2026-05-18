Eurovisionul din Viena a fost ținta hackerilor. Austria a raportat 500 de tentative de atacuri cibernetice

Eurovisionul din Viena a fost ținta hackerilor. Austria a raportat 500 de tentative de atacuri cibernetice

Flavia Codreanu
18 mai 2026, 21:30
Austria a raportat aproximativ 500 de atacuri cibernetice lansate împotriva ediției din acest an la Eurovision. Poliția a anunțat luni că toate aceste tentative de sabotaj au fost blocate la timp de specialiști.

 Austria a raportat sunte de atacuri cibernetice. Cum se acționa

Michael Takacs, comandantul poliţiei federale din Austria, a spus că tentativele de sabotaj cibernetic au fost dejucate. Atacurile au vizat nu doar site-ul Eurovision, ci şi sistemele pentru controlul accesului pe arena care a găzduit evenimentul, scrie Agerpres.

Autorii atacurilor au încercat să perturbe, să încetinească sau să dezactiveze sistemele, a spus Takacs.

Ministrul de Interne, Gerhard Karner, a spus că obiectivul forţelor de ordine a fost de a asigura desfăşurarea unui eveniment sigur şi paşnic.

„Am reuşit”, a declarat Gerhard Karner.

La ce au fost atenți polițiștii pe parcursul

Din fericire, nu au fost raportate incidente grave în timpul spectacolelor în direct, proiecţiilor pentru public şi demonstraţiilor conexe.

Jörg Leichtfried, secretar de stat în Ministerul de Interne din Austria, a spus că autorităţile au monitorizat îndeaproape ameninţările potenţiale din partea extremiştilor islamişti şi a grupurilor violente care au legături cu Iranul.

Circa 3.500 de poliţişti austrieci au fost mobilizaţi pe durata ultimei săptămâni a concursului. Serviciile de securitate internă au monitorizat totodată activitatea din social media, unde, potrivit lui Leichtfried, a fost observată o creştere a „polarizării şi radicalizării”.

Ce incidente s-au produs pe străzi

Concursul Eurovision a fost marcat şi de câteva proteste, majoritatea împotriva participării Israelului.

Cu puţin timp înaintea finalei de sâmbătă, 14 activişti pro-palestinieni mascaţi au fost reţinuţi pentru că nu au oprit protestul lor, paşnic, dar neautorizat, atunci când poliţiştii le-au cerut asta.

În total 16 arestări au fost operate în legătură cu Eurovisionul, inclusiv o persoană care a încercat să escaladeze o barieră instalată în jurul arenei.

