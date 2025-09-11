Eleganţă fără precedent: Baronesa de Brattleby anunţă la Bucureşti lansarea unui club de etichetă exclusivist

Bucureşti se pregăteşte să devină gazda unui eveniment de excepţie, unde eleganţa şi nobleţea se întâlnesc sub semnul tradiţiei britanice! Toamna aceasta, Nicoleta Scarlat, Baronesă de Brattleby, deschide porţile unui univers destinat doar celor selectaţi: un cerc restrâns de invitaţi va afla în exclusivitate totul despre The Noble House of Brattleby, un viitor club privat de etichetă şi noul proiect al româncei cu titlu nobiliar. Invitaţiile de onoare vor fi înmânate de un majordom din Marea Britanie.

Baronesa de Brattleby, eveniment la Bucureşti: vor fi acordate diplome speciale

Data de 23 septembrie 2025 va rămâne memorabilă pentru un cerc restrâns de invitaţi, care vor fi primiţi la o ceremonie unică: sub patronajul Baronesei de Brattleby, aleşii serii vor afla primele detalii ale lansării oficiale The Noble House of Brattleby, un viitor club de etichetă din Londra, care va construi o reţea selectă de ambasadori ai nobleţei contemporane sau, altfel spus, o comunitate privată de elită. Evenimentul, denumit sugestiv The Noble Tea & Announcement, are loc la Bucureşti şi este destinat strict celor care apreciază atenţia pentru detalii, cultura şi eleganţa.

„Pentru mine, nobleţea nu este doar un titlu, ci un mod de a celebra bunul gust şi autenticitatea. Asta ne dorim să transmitem prin acest eveniment. Anumiţi invitaţi vor primi inclusiv diplome speciale de membru.”, declară Baronesa de Brattleby.

Decorul ales pentru ceremonie nu putea fi nici el întâmplător! Invitaţii se vor reuni într-un loc unde eleganţa clasică şi influenţele contemporane se contopesc: hotelul de 5 stele Corinthia Grand Hotel du Boulevard din inima Capitalei. La ceremonie vor participa reprezentanţi ai Casei Regale a României, diplomaţi de rang înalt, ambasadori, jurnalişti din presa internaţională, precum şi influenceri.

Invitaţiile la eveniment, o experienţă în sine

Primul pas către universul se face odată cu primirea invitaţiei care, cu siguranţă, va stârni anticipaţia şi fascinaţia oaspeților. Fiecare document oficial va fi prezentat sub forma unui pergament caligrafiat, însoţit de insigna cu blazonul Casei. Invitaţia va fi livrată personal, de un majordom britanic. Momentul devine astfel o ceremonie în sine şi marchează accesul invitaţilor într-un cerc cu adevărat select: „Este modul nostru de a spune fiecărui destinatar Bine aţi venit într-o lume a rafinamentului! Nu îmi doream o invitaţie tipică, pentru că nici evenimentul nostru nu este unul tipic.”, completează Baronesa.

Evenimentul, o seară între tradiţie şi mister

Evenimentul se conturează în jurul simbolurilor britanice: dincolo de întâlnirea cu personalităţi care împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru etichetă şi de conversaţiile sofisticate, invitaţii vor lua parte la ceea ce numim English Tea Ceremony. Participanţii vor degusta ceaiul şi prăjiturile Brattleby, pregătite după o reţetă momentan secretă, şi vor fi întâmpinaţi pe acordurile delicate ale viorii.

„Ne dorim ca evenimentul să se încheie într-o notă simbolică. Seara nu va fi rezervată doar anunţului propriu-zis, distinşii noştri invitaţi vor avea parte şi de o surpriză specială, pe care o vor descoperi în timpul ceremoniei.” , mai explică Baronesa de Brattleby.

Practic, evenimentul devine mai mult decât o celebrare a etichetei: marchează începutul unui drum iniţiatic, unde fiecare invitat va descoperi, pas cu pas, universul rafinat al Casei Brattleby.

Iniţiere în comunitatea selectă The Noble House of Brattleby

Cine doreşte să devină parte din povestea The Noble House of Brattleby trebuie să ştie că păşeşte într-un sanctuar al discreţiei şi al rafinamentului, unde tradiţia aristocratică se întâlneşte cu modernitatea. Ca să poată ajunge aici, cei interesaţi trebuie să fie recomandaţi de un membru existent şi să obţină validarea comitetului clubului. Fiecare candidatură promite să fie atent analizată, pentru ca standardele de nobleţe şi de excelenţă să poată fi respectate.

„Membrii vor avea o serie de privilegii. Printre altele, vor descoperi o educaţie rară – arta protocolului, eleganţa comportamentului, diplomaţia socială şi rafinamentul conversaţiei. Vor putea participa la workshopuri practice despre dining etiquette, dress codes şi leadership aristocratic. Pe de altă parte, vor avea acces la locaţii exclusiviste, vor putea organiza întâlniri discrete sau evenimente private în spaţii rezervate doar membrilor, vor putea participa la baluri, la serate culturale şi la recepţii diplomatice.”, anunţă .

The Noble House of Brattleby va crea astfel mediul de networking perfect: membrii vor avea posibilitatea să întâlnească alte persoane influente din domenii precum diplomaţie, business, cultură şi artă şi vor putea crea parteneriate şi conexiuni autentice. Cei care vor fi integraţi în comunitatea selectă vor plăti o taxă de iniţiere şi contribuţii anuale, ca parte firească a statutului de membru.

Cine este fondatoarea The Noble House of Brattleby

Fondatoarea The Noble House of Brattleby, Nicoleta Scarlat, este ea însăşi un simbol al eleganţei moderne şi al nobleţei în secolul XXI. Este stabilită în Londra de un deceniu şi şi-a clădit un drum impresionant în domenii rezervate mai ales bărbaţilor – construcţii şi avocatură. Titlul pe care îl poartă este un titlu nobiliar feudal: „Titlurile nobiliare din Regatul Unit sunt simboluri de prestigiu. Pot fi deţinute şi onorific, fără a implica o funcţie activă în Parlamentul Englez.”, mărturiseşte cea care astăzi este a 12-a Baronesă de Brattleby. Noul său proiect, The Noble House of Brattleby, urmează linia impusă încă de la început: Baronesa îşi propune să aducă în prim-plan rafinamentul britanic, într-un cadru exclusivist, menit să inspire şi să educe.