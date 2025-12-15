B1 Inregistrari!
Tragedie în Timișoara! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără suflare, în propria casă. Care este cauza decesului

15 dec. 2025, 16:35
Tragedie în Timișoara! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără suflare, în propria casă. Care este cauza decesului
Poliția Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Când a încetat din viață băiatul de 18 ani, din Timișoara
  2. De ce a murit tânărul din Timișoara

Clipe de coșmar pentru o familie din Timișoara, după ce un elev a fost găsit fără suflare, în bucătăria casei. Mama a fost cea care l-a văzut în viață, după ce băiatul de 18 ani s-a întors de la un majorat, și tot ea a fost cea care a făcut descoperirea tragică. 

Când a încetat din viață băiatul de 18 ani, din Timișoara

Băiatul de 18 ani s-ar fi întors sâmbătă dimineață, în jurul orei 4, de la un majorat. I-a spus mamei că îi este foame, moment în care femeia i-a făcut un sendviș. La scurt timp după, aceasta și o mătușă de-ale băiatului au părăsit locuința până în jurul orei 16. Cand au ajuns acasă au avut un șoc. L-au găsit pe băiat fără viață, întins pe podeaua din bucătărie.

Au sunat imediat autoritățile, cerându-le ajutorul. Însă, în ciuda intervenției cadrelor medicale, pentru tânărul de 18 ani a fost prea târziu, relatează Observator News.

Ceea ce le-a atras atenția anchetatorilor a fost faptul că sandvișul fusese mușcat o singură dată, semn că moartea a survenit brusc.

De ce a murit tânărul din Timișoara

Trupul tânărului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Timișoara pentru efectuarea necropției. Medicii legiști au stabilit cauza morții ca fiind un infarct.

Vestea trecerii în neființă a tânărului, elev în clasa 12-a, i-a șocat nu doar pe pe apropiați, ci și pe profesorii și colegii de la liceul unde studia. Reprezentanţii instituției au transmis un mesaj pe Facebook după moartea băiatului.

„Cu durere în suflet vă anunţăm, că elevul nostru Marco Iacsin (12STS) a trecut în nefiinţă. Ştirea incredibilă ne-a străfulgerat pe toţi. Sincere condoleanţe familiei îndoliate şi multă putere, pentru a putea trece peste acest necaz şi această durere! Marco, să te odihneşti în pace! Priveghiul are loc mâine la Casa funerară ‘Denis şi Alex’ de pe Calea Şagului. Înmormântarea va avea loc marţi ora 12.00 la cimitirul de pe Calea Buziaşului”, se arată pe pagina de Facebook a Liceului Nikolaus Lenau din Timişoara.

