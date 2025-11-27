Postul Crăciunului nu mai pare atât de restrictiv de când oamenii au acces la o serie tot mai largă de produse pe bază de plante care le înlocuiesc pe cele de origine animală. În plus, restaurantele vin în ajutorul celor cărora timpul nu le permite să petreacă ore întregi în bucătărie. E nevoie de un click sau un apel telefonic ca preparatele să fie la tine la ușă. Iar pe lângă cele clasice, cu care suntem obișnuiți, restaurantele gătesc și preparate care provin din culturi străine și care se pot adapta la restricțiile alimentare. Astfel, românii își pot diversifica meniul de post cu sushi vegan, humus, falafel, curry iar la desert plăcinte cu ovăz sau chia.

Ce conține un sushi vegan, ideal de consumat în post

Andrei este chef într-un restaurant din , iar Postul Crăciunului l-a găsit cu temele făcute. Propune o serie de preparate inedite, mai simplu sau mai complicat de realizat, ideale pentru diversificarea meniului de post.

„Vom începe cu un sushi vegan. Ca să îl pregătim, avem nevoie de orez, care este fiert în prealabil. Apoi facem un dressing din oţet şi puţin zahăr, ca să devină lipicios. Iar la interior o să punem ardei gras şi castravete. Deasupra o să venim cu avocado şi o să facem nişte sosuri asiatice, la final, deasupra”, a explicat Andrei Flueraru, chef, potrivit Observator News.

Alt fel de mâncare perfect pentru această perioadă este curry-ul indian cu năut şi lapte de cocos.

„Ca să începem, avem o pastă tikka masala, are undeva la 15 ingrediente în ea. Călim pasta, după care vom adăuga năutul, adăugăm ardeiul copt, la sfârşit ceapa verde, fierbem totul puţin şi ne apucăm de montat. La sfârşit îmi place să adaug un pic de ceapă crispy, ca să avem un element crocant în farfurie”, a adăugat Andrei Flueraru.

Cât costă o porție de mâncare internațională, de post

Nu mai este niciun secret că humusul și falafelul se numără printre vedetele acestei perioade. Avantajul lor principal este că pot fi consumate într-o varietate de combinații.

„O să facem un humus cu falafel, un preparat clasic , dar este foarte delicios. Aici avem o salată de roşii, ardei, ceapă, puţin pătrunjel, ceapă murată şi rodie”, a mai spus Andrei Flueraru.

O porţie de mâncare de post costă aproximativ 50 de lei. Nu doar localul unde lucrează Andrei s-a pregătit temeinic pentru această perioadă. Şi alte restaurante au fost atente la nevoile clienților lor care vor să țină post.

„Putem face platouri-aperitiv în care avem mai multe preparate pe bază de năut, diverse crochete, zacuscă, mai multe tipuri de salate, în care folosime fie năutul, fie fasolea roşie. Sarmale bazate pe soia, paste cu soia. Plăcintă cu dovleac, plăcintă cu mere şi mai nou, deserturile pe bază de chia”, a spus Alice Popa, administrator pensiune.