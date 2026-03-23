Aproape 1.400 de licee au organizat, luni, proba la Limba și literatura română la simularea Bacalaureatului. Doar 63 de licee nu au susținut simularea, din cauza boicotului menținut de profesori.
La profilul uman, elevii au avut la subiectul al III-lea de realizat un eseu pornind de la o poezie scrisă de Ion Barbu, la care se încadrează Riga Crypto și Lapona Enigel.
Licean: „Pe Tik Tok există o grămadă de oameni care dau în tarot, adică citesc în cărți”. „La mine a fost superb, mi s-a citit în tarot, cu o zi înainte, că pică Riga Crypto”.
Anul acesta, elevii n-au mai comentat subiectele după ce au ieșit de la simulare, ci simularea însăși. Din cauza amenințărilor profesorilor cu boicotul, exista posibilitatea ca testarea să nu mai aibă loc.
„Nu, e doar o fațadă, dorm pe mine în momentul ăsta. Până acum o săptămână ne ziceau profesorii că nu mai dăm simulările, că nu ştiu ce, săptămâna trecută s-au trezit că gata, dăm”, a spus un elev, pentru Știrile Pro TV.
Oricum, sunt destui elevi care n-au luat în serios această testare, căci e doar o simulare, și spun că se vor pregăti când va fi BAC-ul adevărat.
Marți și miercuri, liceenii vor susține simulări la proba obligatorie a profilului și la cea la alegere.