Aproape 1.400 de licee au organizat, luni, proba la Limba și literatura română la . Doar 63 de licee nu au susținut simularea, din cauza boicotului menținut de profesori.

Elev, după simulare: Mi s-a citit în tarot că pică Riga Crypto

La profilul uman, elevii au avut la subiectul al III-lea de realizat un eseu pornind de la o poezie scrisă de Ion Barbu, la care se încadrează Riga Crypto și Lapona Enigel.

Licean: „Pe Tik Tok există o grămadă de oameni care dau în tarot, adică citesc în cărți”. „La mine a fost superb, mi s-a citit în tarot, cu o zi înainte, că pică Riga Crypto”.

Elevii, luați prin surprindere de simulare

Anul acesta, elevii n-au mai comentat subiectele după ce au ieșit de la simulare, ci simularea însăși. Din cauza amenințărilor profesorilor cu boicotul, exista posibilitatea ca testarea să nu mai aibă loc.

„Nu, e doar o fațadă, dorm pe mine în momentul ăsta. Până acum o săptămână ne ziceau profesorii că nu mai dăm simulările, că nu ştiu ce, săptămâna trecută s-au trezit că gata, dăm”, a spus un elev, pentru

Oricum, sunt destui elevi care n-au luat în serios această testare, căci e doar o simulare, și spun că se vor pregăti când va fi BAC-ul adevărat.

Marți și miercuri, liceenii vor susține simulări la proba obligatorie a profilului și la cea la alegere.