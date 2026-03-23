Adrian Teampău
23 mart. 2026, 09:00
Cuprins
  1. Simularea Bacalaureatului în prima zi
  2. Calendarul testării pentru examenul de Bacalaureat

Simularea Bacalaureatului începe luni, 23 martie, cu prima probă, cea de Limba și literatura română. La testarea organizată de Ministerul Educației sunt așteptați să participe elevii din 1.364 de unități școlare, reprezentând 95,59%.

Simularea Bacalaureatului în prima zi

În peste 95% dintre unităţile de învăţământ din ţară se organizează, începând de luni, simularea Bacalaureatului. Potrivit unei informări transmisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, testarea este organizată în 1.364 unităţi de învăţământ, reprezentând 95,59%. Numărul estimativ de elevi înscriși pe platforma Ministerului, până la momentul raportării, a fost de peste 143.000.

Potrivit datelor oficiale, un număr de 63 de licee, adică 4,41% din numărul total de unităţi de învăţământ, au anunţat că nu participă la simulare. Profesorii au decis să protesteze, astfel, împotriva măsurilor de austeritate.

Testarea pentru elevii din anii terminali se desfășoară pe fondul tensiunilor din sistemul de Educație, provocate de tăierile bugetare. Sindicatele din învățământ au declanșat un protest, nemulţumite de măsurile de austeritate luate de Guvern.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” au îndemnat cadrele didactice să nu oprească protestul nici în perioada simulării.

Calendarul testării pentru examenul de Bacalaureat

Simularea Bacalaureatului este programată să se desfăşoare în perioada 23 – 26 martie. Luni, 23 martie, în prima zi, va avea loc prima probă scrisă la Limba și literatura română.

Probele sunt programate să înceapă la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Conform programului, disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat sunt:

  • limba şi literatura română;
  • limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
  • matematică;
  • istorie;
  • fizică;
  • chimie;
  • biologie;
  • informatică;
  • geografie;
  • logică;
  • argumentare şi comunicare;
  • psihologie;
  • economie;
  • sociologie;
  • filosofie.
