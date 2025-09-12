Elevii nici acum nu primesc la școală fructele, laptele și cornul deoarece Hotărârea de Guvern prin care se alocă banii încă așteaptă avizul mai multor ministere. „Mulți pleacă flămânzi dimineața, până la unu, două”, a spus un localnic din Ivănești, Vaslui. Circa 1,9 milioane de elevi din toată țara ar trebui să primească aceste alimente. Și cu programul-pilot „Masă sănătoasă” sunt probleme.

De ce elevii nu primesc încă fructele, laptele și cornul la școală

Circa 1,9 milioane de elevi așteaptă Hotărârea de Guvern care aprobă cheltuielile cu fructele, laptele și cornul. În unele județe, acestea vor ajunge chiar mai târziu, deoarece trebuie organizate și licitațiile. În alte județe, însă, există deja acordurile încheiate și furnizorii sunt pregătiți să livreze produsele. Și ei, însă, așteaptă Hotărârea de Guvern.

Ministrul Agriculturii a transmis că proiectul de Hotărâre e gata și prevede sume cu 8% mai mari decât în anul școlar trecut. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat că documentul a fost avizat de Ministerul Finanțelor, dar mai e nevoie de avize și de la alte ministere.

Suma totală se apropie de 800 de milioane de lei, dar Uniunea Europeană ne dă o parte din bani.

În comuna Ivănești, din județul Vaslui, 300 de copii așteaptă fructele, laptele și cornul de la școală. „Mulți pleacă flămânzi dimineața, până la unu, două”, a spus un localnic, pentru

Simona Simion, directorul Școlii Gimnaziale Ivănești: „Din păcate, procedurile au întârziat în acest an. Sperăm cât mai curând copiii să beneficieze de aceste pachețele”.

Ce se întâmplă cu programul „Masă sănătoasă” din școli

La rândul său, programul „Masă sănătoasă” trebuie implementat în peste 1.400 de unități de învățământ. Fondurile au fost deja aprobate, dar primarii nu au reușit să încheie contracte cu furnizorii. Prin urmare, și de această dată elevii mai au de așteptat până să primească mâncarea.