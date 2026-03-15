Acasa » Eveniment » Elon Musk anunță lansarea proiectului „Terafab”. Fabrica uriașă de cipuri AI a Tesla ar putea începe în doar șapte zile

Elon Musk anunță lansarea proiectului „Terafab”. Fabrica uriașă de cipuri AI a Tesla ar putea începe în doar șapte zile

Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 09:02
Elon Musk anunță lansarea proiectului „Terafab”. Fabrica uriașă de cipuri AI a Tesla ar putea începe în doar șapte zile
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Planurile Tesla pentru cipuri AI
  2. Posibilă colaborare cu Intel
  3. Parteneriatele cu TSMC și Samsung
  4. Nevoia unei „Tesla Terafab”

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a anunțat că proiectul companiei pentru o fabrică dedicată producției de cipuri pentru inteligență artificială, denumit „Terafab”, ar putea fi lansat în aproximativ șapte zile, conform Reuters.

Planurile Tesla pentru cipuri AI

Anunțul vine în contextul în care producătorul de vehicule electrice dezvoltă în prezent cipul AI de generația a cincea, care ar urma să susțină planurile companiei în domeniul conducerii autonome.

Elon Musk declarase încă de anul trecut că Tesla ar putea fi nevoită să construiască „o fabrică gigantică de cipuri” pentru a produce componentele necesare sistemelor sale de inteligență artificială.

Liderul companiei a prezentat, la adunarea generală anuală a Tesla de anul trecut, posibilele planuri de producție pentru aceste cipuri, sugerând că cererea internă de componente pentru AI va crește semnificativ în anii următori.

Posibilă colaborare cu Intel

În cadrul discuțiilor despre viitoarea fabrică de cipuri, Musk a sugerat că ar putea exista o colaborare cu producătorul american de semiconductori Intel.

„Nu am semnat niciun acord, dar probabil merită să avem discuţii cu Intel”, declara Musk atunci.

Până în prezent, Tesla nu a răspuns solicitărilor agenției Reuters pentru detalii suplimentare despre proiectul Terafab.

Parteneriatele cu TSMC și Samsung

În trecut, Musk a vorbit și despre dezvoltarea cipului AI5, reiterând faptul că Tesla colaborează deja cu producători importanți din industria semiconductorilor.

Compania lucrează în prezent cu TSMC din Taiwan și cu Samsung din Coreea de Sud pentru producția de cipuri utilizate în sistemele sale de conducere autonomă.

Aceste componente sunt esențiale pentru dezvoltarea software-ului Full Self-Driving, tehnologia pe care Tesla o dezvoltă pentru a permite vehiculelor sale să se deplaseze autonom.

Nevoia unei „Tesla Terafab”

Potrivit lui Musk, chiar și în scenariul cel mai optimist privind producția de cipuri asigurată de actualii parteneri, volumele nu ar fi suficiente pentru nevoile companiei.

„Chiar dacă extrapolăm cel mai bun scenariu pentru producţia de cipuri de la furnizorii noştri, tot nu este suficient. Cred că va trebui să construim un Tesla Terafab. Este ca o Gigafactory, dar mult mai mare. Nu văd altă cale pentru a ajunge la volumul de cipuri de care avem nevoie”, spunea el anul trecut.

Prin proiectul Terafab, Tesla ar încerca să își asigure independența în producția de cipuri AI, într-un moment în care competiția pentru tehnologiile de inteligență artificială devine tot mai intensă la nivel global.

Citește și...
Vaporașele amplasate la intrările din Constanța, devenite simboluri ale orașului, sunt demontate după aproape 20 de ani
Eveniment
Vaporașele amplasate la intrările din Constanța, devenite simboluri ale orașului, sunt demontate după aproape 20 de ani
Echipamentele și militarii americani vin în România „de îndată”. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Este o chestiune de ore, de zile”
Eveniment
Echipamentele și militarii americani vin în România „de îndată”. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Este o chestiune de ore, de zile”
Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
Eveniment
Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
Eveniment
Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)
Eveniment
Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)
Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi
Eveniment
Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi
Horia Constantinescu, în vizorul ANPC. Control la Constanța făcut fără informarea conducerii
Eveniment
Horia Constantinescu, în vizorul ANPC. Control la Constanța făcut fără informarea conducerii
Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
Eveniment
Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025
Eveniment
Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025
A început montarea tablierului metalic al pasajului Europa Unită. Daniel Băluță: „Acest pasaj va fi ultimul pe care o primărie îl va putea face!”
Eveniment
A început montarea tablierului metalic al pasajului Europa Unită. Daniel Băluță: „Acest pasaj va fi ultimul pe care o primărie îl va putea face!”
Ultima oră
08:31 - Volodimir Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed folosite în atacuri împotriva SUA și Israelului
00:01 - Vaporașele amplasate la intrările din Constanța, devenite simboluri ale orașului, sunt demontate după aproape 20 de ani
23:39 - Adevărul din spatele legendelor despre Baba Vanga. Ce le spunea, de fapt, oamenilor care îi treceau pragul
22:52 - Roșiile românești îi sperie pe cumpărători. Cu banii pe un kilogram cumperi patru kilograme de pulpă de porc
22:36 - Haos în Gaza după o furtună de nisip violentă. Corturi distruse și oameni disperați care încearcă să le salveze (VIDEO)
21:54 - Echipamentele și militarii americani vin în România „de îndată”. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Este o chestiune de ore, de zile”
21:19 - Perturbări ale transportului maritim la nivel global. Sute de nave comerciale grecești blocate: „În fiecare dimineață auzim explozii” (VIDEO)
20:32 - Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
19:50 - Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
19:32 - Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)