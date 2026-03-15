Directorul general al Tesla, Elon Musk, a anunțat că proiectul companiei pentru o fabrică dedicată producției de cipuri pentru inteligență artificială, denumit „Terafab”, ar putea fi lansat în aproximativ șapte zile, conform Reuters.

Planurile Tesla pentru cipuri AI

Anunțul vine în contextul în care producătorul de vehicule electrice dezvoltă în prezent cipul AI de generația a cincea, care ar urma să susțină planurile companiei în domeniul conducerii autonome.

Elon Musk declarase încă de anul trecut că Tesla ar putea fi nevoită să construiască „o fabrică gigantică de cipuri” pentru a produce componentele necesare sistemelor sale de inteligență artificială.

Liderul companiei a prezentat, la adunarea generală anuală a Tesla de anul trecut, posibilele planuri de producție pentru aceste cipuri, sugerând că cererea internă de componente pentru AI va crește semnificativ în anii următori.

Posibilă colaborare cu Intel

În cadrul discuțiilor despre viitoarea fabrică de cipuri, Musk a sugerat că ar putea exista o colaborare cu producătorul american de semiconductori Intel.

„Nu am semnat niciun acord, dar probabil merită să avem discuţii cu Intel”, declara Musk atunci.

Până în prezent, Tesla nu a răspuns solicitărilor agenției Reuters pentru detalii suplimentare despre proiectul Terafab.

Parteneriatele cu TSMC și Samsung

În trecut, Musk a vorbit și despre dezvoltarea cipului AI5, reiterând faptul că Tesla colaborează deja cu producători importanți din industria semiconductorilor.

Compania lucrează în prezent cu TSMC din Taiwan și cu Samsung din Coreea de Sud pentru producția de cipuri utilizate în sistemele sale de conducere autonomă.

Aceste componente sunt esențiale pentru dezvoltarea software-ului Full Self-Driving, tehnologia pe care Tesla o dezvoltă pentru a permite vehiculelor sale să se deplaseze autonom.

Nevoia unei „Tesla Terafab”

Potrivit lui Musk, chiar și în scenariul cel mai optimist privind producția de cipuri asigurată de actualii parteneri, volumele nu ar fi suficiente pentru nevoile companiei.

„Chiar dacă extrapolăm cel mai bun scenariu pentru producţia de cipuri de la furnizorii noştri, tot nu este suficient. Cred că va trebui să construim un Tesla Terafab. Este ca o Gigafactory, dar mult mai mare. Nu văd altă cale pentru a ajunge la volumul de cipuri de care avem nevoie”, spunea el anul trecut.

Prin proiectul Terafab, Tesla ar încerca să își asigure independența în producția de cipuri AI, într-un moment în care competiția pentru tehnologiile de inteligență artificială devine tot mai intensă la nivel global.