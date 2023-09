Emil Savin, denunțătorul lui Dumitru Buzatu, la atac. „Nu am fost prieteni și cred că m-a carotat”

care l-a turnat pe Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, care a luat mită 1,25 de milioane de lei, a spus, luni, că nu era prieten cu el și crede că l-a „carotat” în afaceri.

„Nu ne-am agreat”

„Eu nu am avut o prietenie cu domnul Buzatu. Spune toată lumea că eu sunt omul de casă al lui. Eu nu am avut o relaţie chiar atât de bună cu el. Mai ales după ce a ieşit preşedintele CJ, lumea spune că am avut contracte. Eu am zero contracte cu CJ. Astăzi, dacă verificaţi, eu nu am niciun contract cu Consiliul Judeţean. (…) Cu domnul Buzatu nu am avut acea relaţie pe care o vehiculează toată lumea, care spune că am fost omul de casă. Nu ne-am agreat, cred că m-a carotat”, a declarat presei Emil Savin, conform

Omul de afaceri a mai spus că Buzatu nu i-a cerut bani împrumut, cum a spus acesta în declarații.

Lui Emil Savin îi pare rău că i-a creat probleme ginerelui său

Regretele lui Savin sunt pentru ginerele său, Eduard Popică, apropiat al lui Dumitru Buzatu și deputat PSD, căruia i-a creat probleme.

a fost prins după ce a primit o valiza cu bani ca mită de la Emil Savin, fiind 10% din suma pe care CJ Vaslui trebuia să o deconteze pentru lucrările de asfaltare.

Tribunalul Vaslui a decis sâmbătă arestarea preventive pentru 30 de zile a lui Dumiru Buzatu.