Emilia Șercan: Statul român protejează infractorii care au organizat kompromatul. Am cerut ștergerea fotografiilor în patru cereri diferite. Dosarele au fost fărâmițate (VIDEO)

Jurnalista de investigație Emilia Șercan a comentat , miercuri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și a acuzat statul român că „protejează infractorii care au organizat kompromatul acum un an și cinci luni”.

Întrebat despre eventuala intervenție a statului român pentru ștergerea fotografiilor, jurnalista a spus: „Nu, statul român nu a intervenit. După un an și cinci luni de zile, nu mă mai feresc să spun că statul român protejează infractorii care au organizat kompromatul acum un an și cinci luni, nu mă mai feresc să spun că justiția și, mai exact, Ministerul Public, prin toate structurile sale, îi protejează pe acești infractori. Toate lucrurile astea le spun după un an și cinci luni în care văd cum sunt tergiversate lucrurile, văd cum nu se face nimic înspre a afla și a pune sub acuzare niște persoane, deși este evident cine e vinovat”.

„Codul de procedură penală spune, la articolul 360, că organele de cercetare penală au obligația de a limita consecințele producerii unei infracțiuni. În cazul acesta, în cazul meu, limitarea consecințelor producerii unei infracțiuni înseamnă ștergerea acelor fotografii. Am cerut lucrul acesta în patru cereri diferite, pe parcursul acestui an și cinci luni de zile. Nu s-a întâmplat absolut nimic”, a continuat Emilia Șercan.

„Așa cum am mai spus de nenumărate ori până acum, dosarele au fost împărțite, feliate, fărâmițate astfel încât să nu se poată judeca și analiza, și cerceta în ansamblu infracțiunea de kompromat, astfel încât să nu se poată arăta complicitatea, într-o oarecare măsură chiar și premeditarea, pentru că aceste poze eu le-am șters undeva la începutul lunii mai, anul trecut, ele au fost publicate după ce eu am spus public că ele au fost șterse”, a adăugat ea.

„La mai puțin de 10 ore, pe acest site deținut de o companie a Alexandrei Păcuraru de la Realitatea Plus au apărut din nou, deci au fost republicate, deși era de notorietate faptul că am depus plângere penală, că am acuzat Poliția de scurgere de informații, că am reclamat violarea vieții private, că am reclamat furtul unor poze”, a mai spus profesoara universitară.