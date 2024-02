Emilia Șercan susține că Facebook a notificat-o că pagina ei a fost ținta unui atac sofisticat / Noi date bizare legate de dosarul de kompromat: „Totul arată practic acțiunea statului român împotriva unui cetățean” (VIDEO)

Jurnalista de investigație Emilia Șercan a explicat vineri, pentru B1 TV, cum a descoperit că un „atac susţinut de guvern sau de atacatori sofisticaţi” a vizat contul ei de Facebook. Totodată, aceasta a dezvăluit noi informații absolut bizare legate de dosarul în care a acuzat o operațiune de kompromat împotriva sa.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Contul de Facebook al jurnalistei Emilia Șercan, ținta unui atac sofisticat

„E foarte îngrijorător mesajul pe care l-am primit. E practic un avertisment din partea Facebook. În momentul în care am încercat, aseară, să intru pe cont de pe telefon, nu am putut. Am primit un mesaj prin care mi se spunea că ar trebui să-mi revizuiesc politica de securitate a contului, că ar putea să existe un atac sofisticat asupra contului meu.

Am încercat să fac același lucru – crezând că e vorba despre vreo eroare – de pe laptop. S-a întâmplat să primesc exact același mesaj. Iar după ce am constatat că lucrurile sunt foarte serioase… Când am închis browser-ul, am redeschis pagina de Facebook și atunci am primit această alertă nouă prin care mi se spunea că „dacă v-am afișat acest avertisment, credem că un atacator susținut de un guvern sau un atacator sofisticat ar putea fi interesat de contul dvs”.

Am sunat un specialist în cyber-security, în securitate cibernetică, am cerut sfatul. N-am făcut absolut nimic. Cu toată sinceritatea spun că am simțit efectiv că paralizez de spaimă, că ar fi fost o nouă invadare a intimității mele, a vieții mele private.

Din fericire, am înțeles că nu a fost compromis contul, pentru că am avut parole solide și mi-am luat toate măsurile de protecție, atât cât poate să-și ia un cetățean când e în luptă cu statul sau când opoziția însemană statul, în cazul nostru statul român.

Am încercat pur și simplu să-mi protejez contul, am schimbat toate parolele…”, a susținut Emilia Șercan, pentru B1 TV.

Noi informații despre dosarul în care Emilia Șercan a acuzat o operațiune de kompromat împotriva sa

Întrebată dacă în această perioadă lucrează la vreo anchetă, jurnalista a răspuns: „Da… în fine, a fost o perioadă foarte aglomerată pentru mine. La finele anului trecut, dosarul de kompromat a fost clasat de Parchetul Curții de Apel printr- al României – am descoperit lucrul acesta, în mod categoric, în documentele pe care le-am văzut în instanță. 16 zile, zilnic, în fața Parchetului General și Parchetului Curții de Apel. Am contestat această măsură în instanță”.

„Concomitent, am încercat să obțin acces la documente clasificate din dosar, unul dintre ele fiind document clasificat cu ”nivelul secret de stat”, care e cel de-al doilea în ierarhia clasificărilor în România, deci mai sus e ”secret de stat de importanță deosebită”.

Stau și mă întreb ce poate fi atât de sensibil într-un document, având în vedere că e un document emis la o zi după ce eu reclamam că din Poliția Română s-au scurs informații care au ajuns la Cristian Rizea, pe care Rizea le-a publicat, informații dintr-un dosar penal, dovezi, probe dintr-un dosar penal! Și nu știu ce e în documentul acela… Avocatului meu, care are certificat Orniss, care ar putea în mod normal să vadă ce e în acel document, nu i s-a permis de către procurorul de caz să vadă acel document.

Totul arată practic acțiunea statului român împotriva unui cetățean”, a mai explicat jurnalista de investigații Emilia Șercan, pentru B1 TV.