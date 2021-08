Emilian Imbri: Noi nu știm ce face acest virus în organism. Aici e capcana majoră din care nu știm cum să ieșim și să convingem lumea că, de fapt, nu știm ce ne așteaptă din cauza virusului, nu a vaccinului (VIDEO)

Dr. Emilian Imbri, expert în sănătate, a declarat la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, vineri seară, pe B1 TV, că „singurul lucru incert și total de speriat pentru doctori” este că nu știu ce face SARS-CoV-2 în organism și cât poate de mult să îl dezorganizeze.

Emilian Imbri, pe B1 TV, despre SARS-CoV-2: „Noi nu știm ce face acest virusul în organism”

„Știți ce este interesant în discuțiile pe care le purtăm în general de un an și ceva – faptul că am uitat de hepatită, am uitat de cancer, am uitat de tot ceea ce omoară în cantități fabulos mai mari decât virusul, am uitat de gripa sezonieră, a cărei rată de mortalitate este ușor mai mare decât coronavirusul. Acesta este un virus din familia corona, o familie de virusuri bizare și nonconformiste, iar acesta este un virus rebel, ăsta nu respectă nimic. Ca atare, sigur că este o capcană faptul că ne putem gândi `dar câți mor din cauza accidentelor` – este ca și cum îți faci doza 1, îți mai faci o doză te vaccin și te urci în automobilul tău cu care pleci cu 200 la oră și te ciocnești, și mori, și zice un comentator medical de pe un post anume `ați văzut, și-a făcut ambele doze și, totuși, a murit`. Așa și aici, deci noi nu ne mai gândim la faptul că am putea să suferim. Nu ne gândim la faptul că poate nici nu explică că de fapt singurul lucru incert și total de speriat pentru doctori este că nu știm ce face virusul acesta în organism și nu știm ce va produce”, a afirmat medicul.

Problema, spune Emilian Imbri, este că nu se cunoaște cât va tulbura și cât va dezorganiza SARS-CoV-2 organismul uman.

„Atenție, nu vaccinul, că mai iese câte un doctor amețit și zice `peste 20 de ani o să vă cadă firele de păr din nas dacă vă faceți vaccinul`, nu, nu asta e problema, noi nu știm ce face acest virus în organism și cât va tulbura, și cât va dezorganiza un organism uman. Aici este capcana majoră din care nu știm cum să ieșim și să convingem lumea că, de fapt, noi nu știm ce ne așteaptă datorită virusului, nu că vaccinul, nu că a treia, nu că a doua doză ș.a.m.d”, a adăugat Emilian Imbri.